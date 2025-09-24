舞台俳優・声優としても活躍中の坂田隆一郎、SixTONESや西野カナ、アニメ『弱虫ペダル』などヒット曲を手掛ける佐伯youthKと初コラボ。新曲『デトックスサンデー』は頑張るあなたへの”ご褒美ソング“

The Orchard Japan

SixTONESや西野カナ、アニメ『弱虫ペダル』のテーマソングなど、幅広いジャンルで数々のヒット曲を手掛けてきた佐伯youthKをサウンドプロデューサーに迎え、低音のグルーヴと爽快なリズムに坂田の表情豊かな歌声が重なり、開放感あふれるサウンドに仕上がった。

新曲『デトックスサンデー』は、平日の慌ただしさを忘れ、心のままに過ごす”ちょっとズボラで愛おしい日曜日”を切り取った一曲。「何もしない時間」を肯定し、日々を頑張るあなたにそっと寄り添う、ご褒美ソングとなっている。

▼リリース情報

8th 配信シングル「デトックスサンデー」

2025年9月24日(水)リリース

作詞：坂田隆一郎

作曲：坂田隆一郎、佐伯youthK

編曲：佐伯youthK

https://orcd.co/detox-sunday

【坂田隆一郎 プロフィール】

福岡県出身。シンガーソングライター。

デビュー曲「マワルヨル(feat.めがね)」はストリーミング総再生回数が120万回を突破。

以降リリースした楽曲も次々と各種プレイリストに選出され、注目を集めている。

ソロ活動に加え、多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」のメンバーとしても活動中。

音楽活動の他、主演舞台Live Musical「SHOW BY ROCK!!」-DO根性北学園編-夜と黒のReflection 、舞台『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』などに出演し、俳優としても活躍している。

【各種SNS】

■Linkまとめ：https://lit.link/ryuichirosakata

■YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCFJeB4HudTxME2X9g_v48Vw

■X：https://twitter.com/ryu_delight

■TikTok：https://www.tiktok.com/@ryu_ichiro_sakata

■Instagram：https://www.instagram.com/ryu_ichiro_sakata/

■ファンクラブ「Ryu's (R)oom」：https://fanicon.net/fancommunities/4513