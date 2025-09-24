【J:COM】「プロ野球愛宣言！」芸人・あばれる君がイーグルス愛を語る！イーグルスは食後のデザートのようなものです

JCOM株式会社

JCOM株式会社は、2025年プロ野球の公式戦徹底放送&ライブ配信の取り組みへの一環として、著名人が自身の応援する球団への“愛”を語る「プロ野球“愛”宣言！」を連載しています。第8回は芸人・あばれる君が登場します。

＜第8回に登場した芸人・あばれる君＞

連載「プロ野球“愛”宣言！」は、J:COMご加入者さま向け番組ガイド誌「ジェイコム マガジン」ならびに“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）で毎月日本全国のプロ野球ファンにお届けしています。著名人の球団ファンになったきっかけや、ご自身の“リアル”な「プロ野球の応援&観戦スタイル」を語ります。第8回は「プライベートで少年野球の審判も務める大の野球好き」芸人・あばれる君の深すぎる“イーグルス愛”をお楽しみいただけます。

＜誌面イメージ（2025年10月）＞

━━あばれる君が東北楽天ゴールデンイーグルスで好きな選手は？

あばれる君：天才的な打撃の浅村栄斗選手です。あとは辰己涼介選手。あの淡々とした感じがすごくいい。石原彪選手もキャッチャーらしい体型で好きです。

━━これまでに印象に残っている試合は？

あばれる君：昨年、福島で行われたヤクルト戦でフランコがサヨナラホームランを打った試合です。外国人選手が異国の地で活躍するのは大変なことだと思うし、フランコもあまり調子が良くない中で、初球を振り抜いて決めた、見事な一発でした。ただ…実はその日、球場に行ったんですが、見ていないんです。新幹線の時間が来てしまって、車中でニュース速報を見て、大喜びしました。

▼「プロ野球“愛”宣言！」掲載媒体

“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）

あばれる君のインタビュー全文はこちら：https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post000808/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post000808/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_20250924_sports-post000808)

