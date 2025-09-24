【 FPM Milano、新色MOSS GREENを発売 】―都会と自然を調和させるラグジュアリーな旅の相棒―2025年9月25日(水)より販売スタート

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤 広幸）が展開するイタリア・ミラノ発のラグジュアリーラゲッジブランド「FPM Milano（エフピーエム ミラノ）」から、ブランドを象徴するBANKシリーズに新たなカラー MOSS GREEN(モスグリーン)が加わります。深みのあるグリーンは、自然の豊かさを想わせながらも都会的な洗練を放ち、旅に特別な彩りを添えるカラーです。

右から時計回りに) Vanity case \215,600 / Spinner55M \332,200 / Trunk on Wheels \413,600 全てBANK

BANKシリーズは、128個のリベットによって組み上げられたアルミニウムボディと、アイコンとなるバタフライロックが特徴のブランドにおける最高級ライン。堅牢さと機能美を融合させたデザインは、現代の旅にふさわしい信頼性と美しさを備えています。この度登場するMOSS GREENは、イタリアの永遠の美を象徴する色。自然の静けさを纏い、陽光にさらされ歴史とともに時間を重ねた石壁や、プーリア州に存在する白く輝く街並みと響き合います。そのスーツケースは旅の道具以上の存在。熟練のクラフツマンシップと、旅を特別な体験へと昇華させる自然の魅力を宿しています。

■BANKシリーズのカラー展開は、既存のSTEEL GREY・MOONLIGHT SILVER・CAVIAR BLACKに新色MOSS GREENを加え、全４色となります。

機内持ち込みを想定したキャビンサイズのSpinner55M。BANK Spinner55M \332,200

■LIMITED CONCEPT STORE情報

2025年9月24(水)～10月7日(火)の期間限定で、 東京ミッドタウン イセタンサローネ1階 プロモーションにてLIMITED CONCEPT STOREを開催。新色フルコレクションをいち早くお手に取りご覧いただける貴重な機会となっております。



日程：2025年9月24日(水)～10月7日(火)

場所：東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン・ガレリア1Fプロモーション

営業時間：11時～20時

TEL：03(6434)7975

■FPM Milanoとは

FPM Milanoは、1946年創業のイタリア発プレミアムラゲッジブランド。重厚なアルミニウムボディと独自のロック構造、そしてクラシックとモダンが融合したデザインにより、世界中の旅人を魅了しています。“旅＝人生”というコンセプトのもと、FPM Milano のスーツケースは単なる移動手段ではなく、スタイルそのものとして支持を集めています。



■ブランド情報

・Official Online Store ： https://fpmjapan.com/

・Instagram： @fpmmilano_jpn(https://www.instagram.com/fpmmilano_jpn/)

・Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61572616027316



■本件に関するお問い合わせ先

MAIL：e.yoshizawa@ms-lab.com