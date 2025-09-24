山崎怜奈の番組に萩原利久、蓮見翔（ダウ90000）、三谷幸喜、ジェーン・スーが登場！「ダレハナ5周年感謝WEEK！」9月29日（月）～10月2日（木）

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の山崎怜奈がパーソナリティを務める生ワイド番組『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月-木13:00-14:55生放送）では、2025年9月末で放送開始5周年を迎えます。これを記念して、9月29日（月）～10月2日（木）の1週間は、「ダレハナ5周年感謝WEEK！」と題し、スペシャルゲストを迎えてお届けします。さらに5周年記念のオリジナルマグカップも販売スタート！どうぞお楽しみに。

◆山崎怜奈が、萩原利久、蓮見翔（ダウ90000）、三谷幸喜、ジェーン・スーと5周年記念トーク！

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』2025年9月29日（月）からの1週間は、「ダレハナ5周年感謝WEEK！」。29日（月）は俳優・萩原利久が登場！山崎と同じ中高を卒業した同窓生である萩原が5周年のお祝いに駆け付けます！ 30日（火）は、ダレハナ夏祭りにも参加したダウ90000の蓮見翔が登場！山崎と同世代の蓮見とどんなトークを繰り広げるのか！？10月1日（水）は、山崎を「友達の気持ちでいる」と公言する三谷幸喜が登場！ 10月からスタートする三谷脚本のドラマ『もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう』の見どころも聴けるかも！ 2日（木）は、TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』パーソナリティで、山崎とプライベートでも親交の深いジェーン・スーが登場！放送1000回記念でもあるメモリアル・デーを盛り上げます。リスナーからは、“5年”や”感謝”をキーワードに、メッセージやリクエストを募集しながらお届けするスペシャルな4日間をお楽しみに。

番組では5周年記念として、山崎怜奈手書きメッセージ入り「ダレハナ５周年記念オリジナルマグカップ」を9月29日(月) 13時より販売スタート！TOKYO FM公式ショッピングサイトからご注文頂けます。定価：2700円（税込）。

※10月13日(月)までの期間限定販売となります。但し、想定販売数に達し次第、販売終了となります。

TOKYO FMショッピングサイトURL：https://shop.tfm.co.jp/

【番組概要】

◇タイトル： 『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』

◇放送日時： 毎週月～木 13:00-14:55放送

◇放送局 ： TOKYO FM

◇出演者 ： 山崎怜奈

◇番組ホームページ： https://www.tfm.co.jp/darehana

◇番組X（旧Twitter）：＠darehanaTFM

◇ハッシュタグ： #ダレハナ