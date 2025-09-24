オーナーのニーズを“見える化”「GMO賃貸DX オーナーアプリ/WEB」に『オーナーアンケート機能』追加【GMO ReTech】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社の連結会社で、不動産賃貸領域におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するGMO ReTech株式会社（代表取締役社長：鈴木 明人 以下、GMO ReTech）は、2025年9月24日（水）より、不動産管理会社向けアプリ「GMO賃貸DX オーナーアプリ」「GMO賃貸DX オーナーWEB」に新機能『オーナーアンケート機能』を追加しました。

本機能により、不動産管理会社はオーナーに対して満足度や管理に関する要望などのアンケートを簡単に配信でき、オーナーの声を“見える化”することが可能になります。これにより、オーナーとの円滑なコミュニケーションや信頼関係の構築を支援し、オーナー満足度の向上と長期的な関係性の強化につなげます。

【対応の背景】

賃貸経営を取り巻く環境は年々変化しており、特にオーナーの高齢化やニーズの多様化が進む中で、不動産管理会社とオーナーの関係構築が重要視されています。不動産管理会社からの一方通行な情報発信に偏りがちな従来のコミュニケーションでは、オーナーの不満や改善要望を十分に汲み取ることが困難なことから、オーナーの声を定期的かつ体系的に把握し、信頼関係を高めていく仕組みの必要性が高まっています。

このような課題を背景に、GMO ReTechは、不動産管理会社がオーナーの声を手軽に収集・分析し、業務改善や関係構築に活用できる『オーナーアンケート機能』を開発しました。

【アップデートの内容】

■『オーナーアンケート機能』の追加 ―オーナーのニーズを“見える化”―

「GMO賃貸DX オーナーアプリ」「GMO賃貸DX オーナーWEB」のホーム画面から、オーナー向けアンケートの配信・回答が簡単にできるようになりました。追加料金は発生せず、無償でご利用可能です。アンケートの配信数に上限はなく、オーナーへのアンケートを必要なタイミングで何度でも送信できます。

＜主な特徴＞

１.自由な設計

アンケートの設問は、不動産管理会社が自由に設定・変更可能です。オーナーの満足度や設備への要望、担当者への評価など、ニーズに応じた多様なテーマに対応できます。

２.シンプルで回答しやすいUI

「GMO賃貸DX オーナーアプリ」「GMO賃貸DX オーナーWEB」のホーム画面のトップにアンケートが表示され、対象のオーナーはアプリ上から簡単にアンケートに回答することができます。

３.データ分析の活用

回答結果をCSVで出力可能。業務改善や報告資料の作成にも活用できます。

【今後について】

GMO ReTechは、現場の声を反映した機能強化を継続し、不動産管理業務の効率化と精度向上に貢献してまいります。また、不動産管理会社向けDXプラットフォーム「GMO賃貸DX」を通じて、業務効率化や収益性向上、管理戸数の拡大を支援するとともに、オーナーの満足度の向上に貢献してまいります。

【GMO ReTech株式会社について】

GMO ReTechは「賃貸運営を楽にする」をミッションに掲げ、不動産テックのサービスブランド「GMO賃貸DX」のもと、『GMO賃貸DX オーナーアプリ』『GMO賃貸DX 入居者アプリ』『GMO賃貸DX オーナーCRM』を提供し、不動産賃貸領域におけるDXを推進するサービスを展開しています。「GMO賃貸DX」を通じて、今後も賃貸運営に関する煩雑な業務や手仕事による業務をいかに楽にしていくかを追求したサービスを展開してまいります。

■参考

・不動産管理会社向けDXプラットフォーム「GMO賃貸DX」

URL：https://chintaidx.com/

・不動産管理会社向けオーナーアプリ『GMO賃貸DX オーナーアプリ』

URL：https://chintaidx.com/owner/

・不動産管理会社向け入居者アプリ『GMO賃貸DX 入居者アプリ』

URL：https://chintaidx.com/resident/

・不動産管理会社向けオーナーCRM『GMO賃貸DX オーナーCRM』

URL：https://chintaidx.com/ownercrm/

・不動産管理会社向けソフトウェア受託開発『ソフトウェア受託開発』

URL：https://chintaidx.com/development/

・不動産賃貸のDXマガジン「GMO賃貸DX WEBメディア」

URL：https://chintaidx.com/media/

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

●GMO ReTech株式会社 営業部

TEL：03-6416-5500 FAX：03-5489-6371

E-mail：sales@gmoretech.com

【GMO ReTech株式会社】（URL：https://gmoretech.com/(https://gmoretech.com/)）

会社名 GMO ReTech株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 鈴木 明人

事業内容

AIで未来を創る賃貸オーナー・入居者向けのアプリケーションプラットフォームや、不動産賃貸手続きにおける契約の電子化サービスなどの不動産テック事業

資本金 1億円

【GMO TECH株式会社】（URL：https://gmotech.jp/(https://gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECH株式会社 （東証グロース市場 証券コード：6026）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 AIで未来を創る

1. インターネット集客事業

2. WebマーケティングDX事業

3. SaaS DX事業

4. インターネットメディア事業

5. 上記を含むインターネット事業全般

資本金 1億円（2024年12月末時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証 プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C)2025 GMO ReTech, Inc. All Rights Reserved.