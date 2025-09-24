内定獲得までの期間は1～3か月以内が半数超。転職エージェント利用者へのアンケート調査【collect.（コレクト）】
調査概要
調査対象：転職エージェントの利用経験がある148名
調査時期：2025年9月
調査方法：インターネット調査
調査媒体：クラウドワークス
調査サマリー
- 半数以上が1～3か月以内に内定を獲得
- 6割近くが紹介された求人に満足。短期間での転職成功に寄与
- 面接を受けた求人数は約7割が1～3件と回答
- 書類添削や面接対策など各種サポートも高評価。7割以上が1～2件の内定を獲得
内定までの期間は？
転職エージェントの利用開始から内定獲得までの期間は、3か月未満が約6割を占めました。多くの利用者が、エージェントのサポートを活用することで比較的短期間で転職を成功させていることが分かります。
紹介された求人数は？
紹介された求人数のボリュームゾーンは「1～10件（44.6%）」でした。これは、多くの利用者が厳選された少数の求人を紹介され、効率的な転職活動を望むニーズに合致していると言えるでしょう。
紹介された求人の質は？
紹介された求人の質については、「とても良かった（12.8%）」と「良かった（46.6%）」を合わせて約6割が満足と回答。求人の「質」が、転職エージェントを選ぶ際の重要な指標であることが改めて示されました。
応募した求人数は？
応募した求人数は「1～5件」が半数以上を占める結果となりました。この点も、効率的な転職活動を望む利用者のニーズに合致していると言えるでしょう。
書類選考が通った求人数は？
書類選考が通った求人数は、「1～3件（64.9%）」が最も多い結果となりました。応募した求人数は約半数が「1～5件」だったことを踏まえると、高い通過率が伺えます。
書類添削のサポートは受けましたか？
「受けた（満足）」と回答した人が、半数以上を占めました。転職エージェントの提供する専門的なサポートが、利用者の転職成功に大きく貢献していることが示唆されます。
面接を受けた求人数は？
実際に面接を受けた求人数も「1～3件（70.9%）」が圧倒的多数を占めました。書類選考と同様に、多くの転職希望者が、少ない応募数でも効率よく転職活動を進めていることがうかがえます。
内定をもらった数は？
内定獲得件数は、「1～2件」で全体の7割以上を占めました。これは、闇雲に応募するのではなく、質の高い求人に絞って応募することが転職成功に繋がることを示唆しています。
面接対策のサポートを受けましたか？
面接対策も「受けた（満足）」が半数を超え、書類添削も含めた各種サポートが転職成功に貢献していることがうかがえます。
Collect.(コレクト)について
Collect.(コレクト)はディーエムソリューションズ株式会社（東証スタンダード上場）が運営するWebメディアで、世の中にあふれる商品やサービスを徹底的に調査・比較し、”本当におすすめしたいもの”を紹介しています。
専門家への取材や監修、商品やサービスの体験などを経て、専門性・信頼性を備えた品質の高いコンテンツを提供しています。
Collect.(コレクト)
https://www.dm-s.co.jp/collect/
