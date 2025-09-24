CPAエクセレントパートナーズ株式会社 紺綬褒章受章のお知らせ
CPAエクセレントパートナーズ株式会社
CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5階、代表取締役：国見健介）は、「トビタテ！留学JAPAN」への協賛活動により、紺綬褒章を受章いたしましたことをお知らせいたします。
紺綬褒章とは、公益のために私財を多額寄付した個人や団体に対し、国からその社会貢献をたたえて賜与されるもので、日本における栄典の一つです。
代表取締役・国見 健介 コメント
このたび、文部科学省が官民協働で推進する留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」への協賛活動を通じ、紺綬褒章を賜りましたことを大変光栄に存じます。
CPAエクセレントパートナーズは、「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業になる」をビジョンに掲げ、公認会計士資格スクール「CPA会計学院」や、eラーニング、キャリア支援、人材交流支援など多角的な取り組みを通じ、会計ファイナンス人材の生涯支援を行っております。
今回の協賛は、次世代を担う若者が世界に挑戦する機会を後押しするものであり、弊社の理念と深く通じるものです。
今後も教育を軸に、人と社会の可能性を広げる活動を続けてまいります。
CPAエクセレントパートナーズについて
正式名称：CPAエクセレントパートナーズ株式会社
代表取締役：国見 健介
設立：2001年9月
所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5階
参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/
事業内容：
- 公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)
- 簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)
- 会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)
- 会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)
- 会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)
【本件に関するお問い合わせ先】
CPAエクセレントパートナーズ株式会社
マーケティング本部 ブランド戦略室 北村陽一郎
pr@cpa-net.jp