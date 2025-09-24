「オートモーティブワールド 名古屋（第8回 カーエレクトロニクス技術展）」出展のお知らせ

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2025年10月29日（水）～31日（金）にポートメッセなごやにて開催されます「オートモーティブワールド 名古屋（第8回 カーエレクトロニクス技術展）」に出展いたします。

ブースでは、自動車産業に求められるさまざまな試験・評価・認証・校正サービスをご紹介いたします。

▼開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/406_1_b7d2ee935fda371d5fdfa3c4c6786ce7.jpg?v=202509250556 ]

▼JQAブース ご来場予定の登録

ブースでは、貴社の品質管理や当機構のサービスご利用に関するご相談を承ります。ご来場予定の方は、ぜひ下記の登録フォームにアクセスの上、日時等をお知らせください。

JQAブース ご来場予約フォーム :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f7B0neddOUyHAGczDgSpwDSYMaLy7U5Hrx9JKrON8iFUQjFMM1dVSUJUTzFES1lZWVY2RzIzODVQTC4u&route=shorturl

※登録可能期間： 10月30日（木）まで

※本フォームはJQAブースへのご来場予定をご登録いただくもので、当機構が独自に作成しております。展示会のご来場には別途、展示会公式WEBサイトでの来場登録が必要となりますのでご注意ください。

※本フォームにてご登録の上、JQAブースにご来場いただいたお客さまには、ノベルティをご用意しております。

▼名古屋スマート物流EXPO 特別講演のご案内

ポートメッセなごやでオートモーティブワールドと同時期に開催される「名古屋スマート物流EXPO」にて、特別講演を行います。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/406_2_b36a706460a64541b24761c51eba3536.jpg?v=202509250556 ]

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001や ISO 14001をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JISマーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA調べ／2025年3月末時点。