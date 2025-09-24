【入場無料】10月30日（木）松竹芸能が贈るハロウィンお笑いライブ開催！松竹芸能東劇ライブ『 Make・座・お笑い劇場 in Ginza～トリック・オア・トリート～』

松竹芸能株式会社

松竹芸能株式会社は、2025年10月30日（木）、東劇ビル1F「松竹案内処」（東京都中央区）にて、入場無料のハロウィンお笑いイベント『Make・座・お笑い劇場 in Ginza～トリック・オア・トリート～』を開催いたします。

本イベントでは、松竹芸能の若手芸人たちによる多彩なネタやトークをお届けするほか、2025年10月10日より上映中の映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』との連動企画として、映画にちなんだ豪華グッズが当たる「じゃんけん大会」も実施。

笑いと映画のコラボでお届けする、銀座で楽しめる秋のハロウィンイベントです。

入場無料・予約不要で、どなたでもお気軽にご参加いただけます！

お仕事帰りやショッピングの合間に、ぜひお立ち寄りください。

________________________________

■ イベント概要

イベント名：松竹芸能東劇ライブ

『Make・座・お笑い劇場 in Ginza～トリック・オア・トリート～』

開催日：2025年10月30日（木）

時間：開場 18:00 ／ 開演 18:30 ／ 終演 19:30（予定）

会場：東劇ビル1F 松竹案内処

（東京都中央区築地4-1-1）

入場料：無料（予約不要・自由観覧）

________________________________

■ 出演者（予定）

トワイライト渚（MC＆アンバサダー）

オタサーの姫

大吟嬢

ドロン銅

小夏みなみ

※出演者は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

________________________________

■ 映画との連動企画：

現在上映中の映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』とタイアップ！

映画関連のグッズが当たる「じゃんけん大会」をイベント中に開催予定です。

詳細URL

https://www.shochikugeino.co.jp/topics/events/151330/