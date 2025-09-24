【 10/8 (水) 14:00 】Rapidus など日本半導体の目指すべき姿 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『Rapidus など日本半導体の目指すべき姿』をテーマに、フリーランス アドバイザー 加納 行氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 10/8 (水) 14:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/semiconductor251008?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251008(https://visasq.co.jp/seminar/semiconductor251008?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251008)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、フリーランス アドバイザー 加納 行 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/417_1_e6445b216d779ebdcd0d2f93730c914f.jpg?v=202509250556 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：半導体技術、ビジネスの未来戦略～Rapidus など日本半導体の目指すべき姿～

主催：株式会社ビザスク

日時：10月8日（水）14:00～15:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

【登壇者情報】

加納 行 氏

フリーランス アドバイザー

日立、テキサス・インスツルメンツ、フィリップス、沖電気、ロームにて、プロセス・エンジニア、デバイス設計、システム開発、また市場開拓, 商品戦略に携わる。特に画像、ディスプレイ用の世界標準インターフェース mini-LVDS の起案と開発、39BIT 階調による超高精細表示システム開発（SDI にて発表）など先端技術を牽引した。2015年よりフリーのアドバイザーとして、半導体とメディカルの融合による DNAメモリー（ポケットに入るデータセンター）データセキュリティなど超先端イノベーションを提唱。また、エレクトロニクス技術者やマネージメントへのリベラルアーツの重要性を訴え続けている。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・加納 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/417_2_cc373a7c53f5fcc9dc292345dcdbe062.jpg?v=202509250556 ]