廃材を活用したアップサイクルテープ採用で、地球にやさしい　コンパクトに収納できて、広範囲を一気に清掃可能な新タイプの縦型コロコロ登場

株式会社ニトムズ

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：右近敦嗣）は、省スペースに収納ができて、使いたい時にすぐ使える、新設計の縦型(I字型)粘着クリーナー『コロコロ ハイグレードスカットカット タテ型』を 2025 年10月24 日（金）に発売します。

省スペースでインテリアに馴染む、シンプルなデザインの収納ケース

『コロコロ ハイグレードスカットカット タテ型』には、縦型に自立する専用収納ケースが付属しており、省スペースでの収納が可能です。

また、シンプルな色とデザインは、リビングや寝室などのプライベート空間にも自然に溶け込み、インテリアとの調和を損ないません。

さらに、ケースからスムーズに着脱できる構造となっており、掃除したいときにサッと取り出してすぐに使えるため、日常の中で気軽に清潔な空間を保つことができます。

腕の動きにフィットする本体設計で、広域もらくらくお掃除

本製品は、グリップ（持ち手）と粘着テープ面が一直線に配置された縦型（I字型）設計の粘着クリーナーです。グリップは、転がす時に腕の動きにフィットしやすい角度付きで、弧を描くように転がすことで、ソファやベッド、布団などの広い面積を効率よく清掃できます。

テープには、繊維の奥まで入り込んでゴミをしっかりキャッチする『スパイクドット粘着※1加工紙』を採用。髪の毛やホコリ、花粉などの細かいゴミも逃しません。さらに、当社グループの製造工程で発生した廃材をアップサイクルした厚みのあるクラフト紙を使用しているため、めくりやすさが向上しています。シートの切れ目がわかりやすく、切りやすいオレンジラインの『スカットカット※2』を搭載し、使いやすさにもこだわりました。地球環境への配慮とユーザービリティを兼ね備えた、新発想の『コロコロ』です。

従来のT字型の本体縦型 I字型の本体

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/433_1_eea83f716fd7f5534014e05cf7f00a08.jpg?v=202509250556 ]

※『コロコロ』は、Nitto グループの商標です。

※1 『スパイクドット粘着』…カーペットやラグマット等についた髪の毛やゴミをしっかり取る強力な粘着です。丸いドットと極細すじ粘着が、繊維の間に入りこんだ細かいゴミもしっかり取り除きます。

※2 『スカットカット』…当社独自の機能で、めくる場所がすぐわかるオレンジカラーのカットラインです。めくりやすく、強度が強いフィルム材なので、長い髪の毛が巻きついた状態でもシートを縦に裂くことなくめくってカットでき、次のシートを無駄にしません。

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975年4月1日

本社住所 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー7階

代表者 代表取締役社長 右近敦嗣

資本金 1億6,000万円（2025年4月1日現在）

従業員数 367名（2025年4月1日現在）

URL https://www.nitoms.com/

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営

株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ会社です。