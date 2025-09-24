コナン達がパイロット姿に！セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」販売開始

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」を2025年9月24日11時より販売開始いたします。



当くじは、パイロットをモチーフとしたくじとなっております。キャラクターたちの、パイロット風の衣装をお楽しみくださいませ。

旅行の予定を立てるのに役立つ、A賞 万年カレンダーや、機内での寒さ対策に役立つB賞 収納袋付ブランケットなど、旅先で活躍できるアイテムを多数ラインナップ。この機会にぜひお手元にお迎えくださいませ。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。

＜賞品イメージ＞

▲A賞：万年カレンダー▲B賞：収納袋付ブランケット▲C賞：おすわりぬいぐるみ▲D賞：ぬいぐるみマスコット▲E賞：アクリルスタンド▲F賞：トラベルステッカー

※実際の賞品とは異なる場合があります

＜製品概要＞

◆名称：セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン ―パイロットテーマ―」

◆くじ販売期間：2025年9月24日11:00～2025年10月20日23:59

◆賞品一覧：

A賞：万年カレンダー

B賞：収納袋付ブランケット

C賞：おすわりぬいぐるみ

D賞：ぬいぐるみマスコット

E賞：アクリルスタンド

F賞：トラベルステッカー

◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆権利表記：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/conan_pilot

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。