メンテックブランド「HOMTECH［オムテック］」が新領域を開拓外出先でもスマートにケアできる「シート」「ミスト」、エクソソーム配合のEDケアアイテム「ローションEX」の3商品が新たに登場
アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンテックブランド「HOMTECH［オムテック］」は、外出先でもデリケートゾーンケアが行える「オムテック ライジングアップシート」、「オムテック ライジングアップミスト」、そしてライジングアップシリーズで初めてエクソソーム※2を配合し、肌に引き締めとハリを与え、男性としての自信をサポートする「オムテック ライジングアップローションEX」の3商品を2025年10月21日（火）より発売開始いたします。
※1:デリケートゾーンの皮脂や汗、古い角質などによって蓄積した汚れが細菌により分解された生成物のニオイのこと
※2:ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（保湿成分）
■開発背景
アンファーの調査では、男性の4人に1人がデリケートゾーンに悩みを抱えており、悩みとしては「ニオイ」「かゆみ」「ムレ」が多く挙げられました。また、デリケートゾーンのケアとして約半数の人が「お湯やボディーソープで洗う」と回答しており、ケアへの意識はありつつもデリケートゾーンに合った適切なケアについてはまだ十分に認知されていないことがわかりました。また、「オムテック ライジングアップウォッシュ」をご購入された方からは、「外出先でもケアをしたい」「仕事中のかゆみやムレなどが気になる」という声が多く寄せられました。
そこで、外出先でもデリケートゾーンケアが行えるアイテムとして「ライジングアップシート」と「ライジングアップミスト」の2商品を開発いたしました。さらに、EDケアにおいてもより多角的なアプローチを実現するため、現行のライジングアップローションに新たな成分を加えた、「ライジングアップローションEX」も発売いたします。
「ライジングアップシート」と「ライジングアップミスト」は、デリケートゾーンのニオイのもとである「スメグマ臭（恥垢臭）※1」にアプローチし、スメグマを拭き取り、マスキングすることでデリケートゾーンを清潔に保ちます。また、肌環境を健やかに保つプラチナ※3も配合しています。
「ライジングアップローションEX」は、エクソソーム※2を配合しており、エクソソーム※2に含まれる成長因子が肌に引き締めとハリを与え、男性としての自信をサポートします。
※3:白金（整肌成分）
■商品概要
RISING-UP SHEET
外出先でもスマートにデリケートゾーンケア。
プラチナ※3配合シートによって、ニオイの“もと”となる汚れを除去！
商品名：オムテック ライジングアップ シート
内容量：10枚入り×2個（約2ヶ月分）
価格：1,500円（税抜） 1,650円（税込）
特徴
１.やわらかい不織布素材でデリケートゾーンケア
デリケートな箇所だからやさしくケアを行うために、肌触りが良く、やわらかな不織布を採用しました。また、大量の水に流すことで繊維がほぐれる仕様のため、トイレに流すことができます※4。
※4：トイレに流す際には「大」の水流で1枚ずつ流してください。
２.ニオイのもと（スメグマ臭※1）にアプローチ
金属の肌整作用に着目し、シリーズ初のプラチナ※3を配合。やさしくデリケートゾーンを行い、清潔感のある肌へ導きます。また、ニオイのもととなる皮脂や汚れの吸着成分も配合しています。フレッシュなシトラスと爽やかなウッドの香りです。
３.デリケートゾーンのための低刺激設計
清涼感を抑えて、とろみのあるバルクすることで不織布と肌の摩擦を軽減。デリケートゾーンにも使用できるフリー設計※5です
※5: パラベン、シリコン、サルフェート、鉱物油、コカミドDEA、合成着色料のフリー設計
４.男性活力をサポートするライジング成分※6配合。
硬い意思が必要なときに役立つ、男性の活力成分である「ライジング成分※6」を厳選配合しました。
※6: 肌にハリをあたえ、男性のコンディションを整えること（整肌成分：アルギニン、シトルリン、マカ（レピジウムメイエニ根エキス）、トンカットアリ（エウリコマロンギホリア根エキス））
RISING-UP MIST
外出先でもスマートにデリケートゾーンケア。
プラチナ※2配合ミストによって、気になるニオイをマスキング！
商品名：オムテック ライジングアップ ミスト
内容量：15mL（約1.5ヶ月分）
価格：2,700円（税抜） 2,970円（税込）
特徴
１.プラチナ※3配合ミストで肌をすこやかに整える
金属の肌整作用に着目し、シリーズ初のプラチナ※3を配合。やさしくデリケートゾーンを行います。
２.シークレットフレグランス設計
使用時にはしっかりと香り、5分後にはほとんど残香がないように香りの強さを設計しています。フレッシュなシトラスと爽やかなウッドの香りです。
３.ニオイ以外のデリケートゾーン悩みにもアプローチ
皮脂吸着成分※7を配合で、乾燥による肌荒れなどの※8デリケートゾーン特有の悩みにアプローチする処方設計です。
※7:アラントイン
※8:カキタンニン、チャ葉エキス
４.男性活力をサポートするライジング成分※6配合。
硬い意思が必要なときに役立つ、男性の活力成分である「ライジング成分※6」を厳選配合しました。
RISING-UP LOTION EX
エクソソーム※2をシリーズ初配合。ライジング成分※6もシリーズ比高配合。
血流促進※9×増大※10により硬派な男に。
※9:マッサージ効果による
※10:肌コンディションを整えることで男の自信が増大すること
商品名：オムテック ライジングアップ ローションEX
内容量：100mL（約1ヶ月分）
価格：4,500円（税抜）4,950円（税込）
特徴
１.再生医療でも応用されているエクソソーム※2配合
シリーズ初のエクソソーム※2を配合。エクソソーム※2に含まれる成長因子が肌に引き締めとハリを与えます。
２.男性活力をサポートするライジング成分※6をシリーズ比高配合
硬い意思が必要なときに役立つ「ライジング成分※6」を高配合しました。
３.温感×軽やかな使用感心地よい温かさで鍛える※11快感ローション
Wグリセリン※12配合によってシリーズ比較で温感がUP。伸びが良く軽やかな使用感で、本番に近い環境で鍛える※11ことができます。
※11:トレーニングのこと
※12:グリセリン（保湿成分）、ジグリセリン（保湿成分）
４.お湯で簡単に洗い流せてべたつかない仕様
糸引きせずにべたつかない、洗い流しにこだわった設計。ご使用後はお湯または水で簡単に洗い流せます。
■販路
WEB：公式サイト（アンファーストア）、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピング等
※「オムテック ライジングアップ ローションEX」のみ、販売と予約ともに楽天市場、Amazonのみとなります。
■HOMTECH［オムテック］
HOMME（男性）とTECHNOLOGY（テクノロジー）をかけ合わせた造語で、男性特有の健康課題に対して、正しい情報や正しいケアを提唱していくことを表現しています。
男性が健やかで豊かな未来を創造できるようサポートする、セルフケアブランドです。
ブランドサイトURL：https://homtech.angfa-store.jp