妊活男性の「疲労感」「活力の低下」という課題に応える！メンテックブランド「HOMTECH［オムテック］」から機能性表示食品の活力サプリメント「オムテック　ガルシノールバイタルサプリメント」を新発売！

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンテックブランド「HOMTECH［オムテック］」は、2025年10月21日（火）に、妊活時の活力感の低下をサポートする機能性表示食品の「オムテック ガルシノールバイタルサプリメント」、2025年9月24日（水）に、妊活に向けた男性のカラダづくりをサポートする「オムテック メンズウェルネスプロテイン（バナナ味）」の発売を開始いたします。

※1: 日常生活における一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能がインドマンゴスチン由来ガルシノールには報告されています。

■開発背景

2024年の日本人の出生数は初めて70万人を下回り、68.6万人と発表されました。引き続き少子化は大きな社会的課題となっています。不妊の約半分は男性側に原因があるとされており、近年男性も妊活に向けたアクションを起こす方が徐々に増えています。そういったパートナーへの気遣いや思いやりが増える傾向が見られる一方で、仕事をしながらの妊活やパートナーからのプレッシャーなど様々な要因により疲労感や活力の低下が起こっていることも事実です。また、晩婚化が進む中で、妊活が長期化し、疲れが取れにくくなっているケースも見受けられます。そこで、活力感の低下・疲労感をやわらげる機能性表示食品の活力サプリメント「オムテック ガルシノールバイタルサプリメント」を発売いたします。さらに、現行のメンズウェルネスプロテインからも初のフルーツフレーバーであるバナナ味を発売いたします。

■商品概要

GARCINOL VITAL SUPPLEMENT

頑張りたいあなたを後押しする医師監修ブランド「オムテック」の活力サプリメント

インドマンゴスチン由来ガルシノールによって、

活力感※1の低下を軽減する機能性表示食品

※1: 日常生活における一時的な活気・活力感の低下を軽減する

商品名：オムテック ガルシノールバイタルサプリメント

内容量：60粒（約1ヶ月分）

価格：3,700円（税抜） 3,996円（税込）

特徴

１.機能性成分インドマンゴスチン由来ガルシノールによる４つの機能で一気に体ケア

インドマンゴスチン由来ガルシノールには、以下の4つの機能が報告されており、体のケアを行います。

・日常生活における一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能

・日常生活における一時的な疲労感をやわらげる機能

・起床時の疲労感をやわらげる機能

・健康な人の健常域でやや高めの血中ALT値、AST値を低下させる機能

２.機能性関与成分の他、男性妊活（活力）で着目されている３種成分配合

男性活力とかかわり深いマカ・クラチャイダム、フェヌグリーク種子由来抽出物を配合し、妊活をサポート。

３.飲み忘れを防止するサプリメント設計

サプリメントの飲み忘れがないよう、飲んだことを体感しやすいブラックジンジャー・カプサイシンを配合し、夕食後や就寝前の飲み忘れを防止。

MEN’S WELLNESS PROTEIN BANANA

バナナの風味で、すっきりゴクゴク。

多種多様にアレンジ可能なバナナ味のピープロテインが新登場。

商品名：オムテック メンズウェルネスプロテイン（バナナ味）

内容量：750g（約1ヶ月分）

価格：5,550円（税抜） 5,994円（税込）

特徴

１.プロテインシリーズで初採用のフルーツフレーバー

チョコや抹茶味のような味とは別角度のフルーツフレーバー。すっきりとゴクゴク飲みやすく、朝起きてすぐでも飲みやすい味の設計にしました。

２.アレルゲンフリー※2で誰でも飲めるバナナ味

バナナは“特定原材料に準ずるもの”に指定されているため、バナナを使用せずにフレーバー演出。デザート感覚など、様々なアレンジが可能です。

※2: 国内での表示が義務づけられているもの

３.男性コンディションに着目した成分を17種類配合

亜鉛や葉酸、5種のビタミンを1日分摂取※3できる設計で配合。その他10種類の成分で活力のある毎日をサポートします。

※3：厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」より18~49歳男性の推定平均必要量・目安量を基準に

■販路

WEB：公式サイト（アンファーストア）、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピング等

※予約は公式サイト（アンファーストア）、楽天市場、Amazonとなります。

■HOMTECH［オムテック］

HOMME（男性）とTECHNOLOGY（テクノロジー）をかけ合わせた造語で、男性特有の健康課題に対して、正しい情報や正しいケアを提唱していくことを表現しています。

男性が健やかで豊かな未来を創造できるようサポートする、セルフケアブランドです。

ブランドサイトURL：https://homtech.angfa-store.jp