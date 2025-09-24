【新刊書籍のご案内】『広告界就職ガイド2027』発売　AIがクリエイティブを担う時代。クリエイターの生存戦略は？

株式会社宣伝会議

広告・マーケティングの専門誌を発行する株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は9月25日、広告業界を目指す学生のための書籍『広告界就職ガイド2027』を全国書店とオンライン書店で発売します。宣伝会議が運営する広告業界を目指す学生向けメディア「AdverTimes. for Students」(https://www.advertimes.com/special/forstudents/)編集チームが制作。業界の最新動向から基礎情報までをまとめています。

ご購入はこちらから(https://www.amazon.co.jp/dp/4883356361/)

最新動向として、広告制作の現場ではコピーやビジュアルをAIが生成するなど、広告クリエイティブの一部を担う状況になっています。しかし、生み出されるクリエイティブの差異は作り手の原動力に左右されていくはずであり、クリエイターたちの秘めた野望や情熱のありかを、特集「AIに代替できない人の情熱。」では深掘りしています。

また近年の就職活動において重要視されている夏期インターンシップ。しかし、学生によっては部活や研究などの都合で受けられない人や大事と意気込んで臨んだものの落選して受けられない人が多くいます。こうした状況に対して、本誌で追体験できる機会を提供しました。2025年8月に開催された電通インターンシップ「アイデアの学校」を後から誰でも疑似体験できる紙面構成となっています。

〈広告界就職ガイド2027の内容〉

【0から解説】そもそも広告業界って？ 最新事例紹介と未来予想 AI時代のキャリア戦略

【選考対策】電通インターン追体験／電博社員によるES添削＆自分キャッチコピー伝授

【採用情報】採用人数と採用フロー／人事のホンネと求める人物像

【業界解説】広告会社、制作会社、職種別の仕事紹介から就活法まで網羅

など、業界研究・職種研究に役立つ情報を豊富に掲載。

広告界を目指す方の就職活動をサポートする1冊です。

書籍テーマ「その情熱は、スキップできない。」

情熱で難局を乗り越え、話題の事例を手掛けた先輩を紹介（一部）。

〇花王「家族と愛とメリット」のコピー「最終回は気づかないうちに終わっていく。」を担当した電通 コピーライター 早坂尚樹氏

〇LINEヤフーが避難場所から花火を打ち上げた「3.11 防災花火」を担当した博報堂 アクティベーションディレクター 月足勇人氏

〇是枝裕和氏が監督を務めたAppleの短編映画『ラストシーン』を担当したTBWA Media Arts Lab Tokyo アソシエイトクリエイティブディレクター 西村ゆかい氏

■書籍概要

書名：広告界就職ガイド2027

発行：株式会社宣伝会議

編集：株式会社宣伝会議 AdverTimes. for Students編集チーム

定価：1,870円（本体1,700円+税）

判型：A5判

頁数：232ページ

ISBN：978-4-88335-636-2

詳細・購入はこちらから

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4883356361/

宣伝会議オンライン：https://www.sendenkaigi.com/marketing/books/book_35873/

■書籍発刊記念の関連イベント開催

発刊日と同日の9月25日に、アドタイ・フォーラム for Studentsを開催します。先輩のリアルな声から“未来のキャリアのヒント”を学べる特別カンファレンスです。書籍連動企画として、広告界就職ガイド2027の巻頭企画でインタビューした電通 コピーライター 早坂尚樹氏と博報堂 アクティベーションディレクター 月足勇人氏による対談パネルディスカッションも開催されます。

イベント申し込みはこちらから（参加無料）(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/advertimes_for_students2509/)

■AdverTimes. for Studentsについて

マーケティングやクリエイティブ領域を中心に潜在力を持った人材を発見し、成長をサポートしてきたKAIGIグループが、学生のひとりひとりが持つ潜在力を発掘し、育て、その力を解き放ち、世界を変えていくために、学生向けのWebメディア「AdverTimes. for Students」を2025年9月に立ち上げました。

自分の生き方は、自分で選択する時代。十人十色の人生があります。就職、フリーランス、起業、進学と学生の進路も多彩です。読者の学生の皆さんがカラフルな人生を歩んでいけるように、将来の進路選択に役立つ情報を届けていきます。

特設サイトはこちらから(https://www.advertimes.com/special/forstudents/)

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。