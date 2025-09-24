シリーズ累計販売数約7.5万台の電動パーソナルチェアLE01がリニューアル より快適に、カラーバリエーション豊富に！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年8月中旬よりニトリネットおよび全国の一部ニトリ店舗にて、人気電動パーソナルチェアシリーズ「LE01」のリニューアル商品を発売したことをお知らせいたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190300040146s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190300040146s/)

コンパクトサイズでありながら極上のくつろぎが得られ、どんな生活シーンにもフィットするとご好評いただいている、シリーズ累計販売台数約7.5万台の電動パーソナルチェアLE01シリーズ。

「家のインテリアに調和する色や布生地がほしい」「専用テーブルの位置を選びたい」といったお客様の声にお応えし、さらに快適にお使いいただけるようリニューアルしました。

今回新たに4モータータイプに布生地のバリエーションを増やし、さまざまなスタイルのインテリアにマッチしやすくなりました。生地は柔らかな肌触りで、高級感があります。

また、専用のテーブルは左右両側に設置可能になり、置き場所に困りません。

背もたれとフットレストが別々に電動で可動する2モータータイプと、これに加えさらにヘッドレストと腰部が電動で可動し、よりお好みの体勢でくつろぐことができる4モータータイプをご用意しています。

お持ちのソファにプラスしてゆったりくつろぐ自分だけの場所に、夫婦ふたりのシアタータイムに。使い方はさまざまです。

さらに快適に、使いやすくなった電動パーソナルチェアで自分好みのくつろぎの時間を過ごしませんか？ニトリでは今後も、お客様の暮らしを快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】電動リクライニングパーソナルチェア 4モーター LE01-3

【価格】本革：119,900円 布：109,900円

【カラー】本革：モカ、ダークブラウン、ダークグレー(NEW）

布(NEW)：ダークグレー、ライトグレー、テラコッタ、モカ

【サイズ（約）】幅76cm×奥行84cm×高さ105cm

【商品ページ】

本革：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190300040092s/

布：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190300040146s/

【商品名】電動リクライニングパーソナルチェア 2モーター LE01-3

【価格】本革：89,990円 布：79,990円

【カラー】本革：ダークブラウン、ベージュ、ブラック

布(NEW)：ダークグレー、モカ

【サイズ（約）】幅76cm×奥行84cm×高さ105cm

【商品ページ】

本革：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190300040047s/

布：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190300040078s/

【商品名】【LE01-02・LE01-3専用】別売りテーブル

【価格】9,990円

【カラー】グレーウォッシュ(NEW)、ダークブラウン

【サイズ（約）】幅56.5cm×奥行32cm×高さ58cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110300029385s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。