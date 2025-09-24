【TAC行政書士】9/30(火)まで『早期申込特典』がついてくる！『早割キャンペーン第1弾』実施中！

TAC株式会社

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2026年合格目標 初学者コース『プレミアム本科生Plus』のオトクなキャンペーンを実施中。受講料が大幅割引になる『早割キャンペーン第１弾』に加えて、9/30(火)までにお申込みの方は『早期申込特典』もついてきます。はじめての方もオトクに学習を始められるチャンスです！

▼『早割キャンペーン第１弾』＋『早期申込特典』9/30(火)まで！

キャンペーン内容

■早割キャンペーン第1弾【10/31(金)まで】

通常受講料より77,000円off！

受講料例（教材費・10％税込）

教室講座／Web通信講座 通常受講料264,000円 ⇒ キャンペーン受講料187,000円

■早期申込特典【9/30(火)まで】

「基本講義 民法（全16回）」無料Web受講！（テキスト付）

※Web講義およびテキストは2025年合格目標版となります

＜対象コース＞2026年合格目標 『プレミアム本科生Plus』（全86回）

※受験経験者割引、再受講割引でお申込みの方は対象外です

●キャンペーン詳細はコチラ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_hayawaricp.html

▼『プレミアム本科生Plus』とは？

2026年合格目標『プレミアム本科生Plus』は、初めて学ぶ方もスムーズに学習を進められるように入門講義である「基礎マスター」が付いた万全コース。

「2026年合格目標」向けの教材と講義で、いち早く2026年度試験の合格を目指せるコースです。

受講形態も、教室講座やWeb通信講座などがあり、ご自身のライフスタイルに合わせた受講が可能。

なお、Web配信は既に始まっているので、今すぐ学習することができます。

また、通学・通信ともに全ての受講形態に「Webフォロー」が標準装備。例えば教室講座をお申込みの方も、「Webフォロー」でWeb講義を視聴してから、9月以降に開講する教室講座の講義にも出席することが可能です。

ぜひこの機会にTACで「行政書士」試験の一発合格を目指しましょう！

コース詳細はコチラ

■教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座／DVD通信講座

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_premiumplus.html

■【新登場！】オンラインライブ通信講座

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_premiumplus_onlinelive.html

■行政書士とは？

法律系の国家資格。なんといっても独立開業できるのが強み。仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受けてアドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。活躍の場は幅広い、注目の資格です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html