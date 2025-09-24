「２０４０年を見据えたがん医療提供体制について」と題して、厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 がん医療専門官 北國 大樹氏によるセミナーを2025年10月29日(水)に開催!！

株式会社　新社会システム総合研究所

───────────────────────────────


２０４０年を見据えたがん医療提供体制について


───────────────────────────────



新社会システム総合研究所は


公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)


との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25525



[講　師]


厚生労働省　健康・生活衛生局　がん・疾病対策課


がん医療専門官　北國　大樹　氏



[日　時]


２０２５年１０月２９日（水）　午後２時～４時



[受講方法]


■会場受講


　紀尾井フォーラム


　千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


がんは昭和５６年以降死亡原因の１位であり、国はがん対策基本法に基づき、がん診療連携拠点病院等を中心として、全国どこにおいても質の高いがん医療を受けることが可能となるよう、がん医療の均てん化の推進に取り組んできた。第４期がん対策推進基本計画においては、がん医療の高度化・専門化が進展する中で、持続可能ながん医療体制の確保に向け、がん診療連携拠点病院等の役割分担を踏まえた集約化を推進する方針が示された。令和７年８月１日には「２０４０年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」を公表した。本講演においては、同とりまとめの内容を踏まえ、将来の医療需要の変化、各療法領域における課題、都道府県における今後の均てん化・集約化の取組、ならびに国による支援について概説する。

１．これまでのがん対策について
２．がん診療連携拠点病院制度について
３．２０４０年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめについて
　　・今後のがん医療の需給について
　　・高度な医療技術を伴うがん医療について
　　・今後の方向性について
　　・都道府県協議会での均てん化・集約化の検討の進め方について
　　・国が取り組む事項
４．質疑応答／名刺交換








