癒しのタッチで描き出す古き良き楽園 ノスタルジックなハワイの風景を楽しめる「HILO KUME ハワイアンアート」カレンダー発売

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、2026年カレンダー『HILO KUME ハワイアンアート』（イカロスカレンダー2026）を2025年9月24日に発売いたしました。

■ 自宅にいながら楽園ハワイの香りを感じられるカレンダー

1980年代よりハワイの写真を撮り続け、1990年代以降は「古き良きハワイ」「古き良き楽園の香り」をテーマにしたイラストを描き続けているハワイアンアートの第一人者HILOKUME（ヒロクメ）氏。熱帯の楽園の風景をノスタルジックに描き出す癒しのアートは、ハワイ好きやフラダンサーをはじめ、多くの人に長年にわたって支持されています。

そんなHILO KUME氏の作品の中から今年も12点を厳選。ハワイ好きならぐっとくるさまざまな楽園の光景を、一年を通して楽しめるカレンダーです。

最終頁にはHILO KUME氏がこれまで撮りためてきたノスタルジックなハワイの写真とミニエッセイも掲載。今はなきハワイ最古のホテルやハワイで最後のサトウキビ工場、町の人の日々の社交場として愛されたダイナーなど、かつての古き良きハワイを写真でも楽しんでいただけます。日付部分にはハワイの祝祭日も記載し、自宅にいながら楽園ハワイを感じられる仕様です。

■ 本カレンダーは以下のような方におすすめです- ハワイが好きな方- 南国の風景が好きな方- フラダンサー- 癒しのイラストが好きな方- 海のある風景が好きな方

■ 紙面イメージ■掲載内容

1月 Hōkūle‘a／ホクレア

2月 Lanikai Noon／ラニカイ・ヌーン

3月 Hale Nalu／ハレ・ナル

4月 魅惑の今宵

5月 楽園の彩

6月 Po Mahina／ポ・マヒナ

7月 海の香り

8月 Hale Kaneohe／ハレ・カネオヘ

9月 Kaneohe／カネオヘ

10月 Kalapana Moon／カラパナ・ムーン

11月 Enchanted Moorea／魅惑のモーレア

12月 Mana／マナ

■ 著者プロフィール

HILO KUME （ヒロ クメ）

1980年代から“古き良きハワイ”をテーマに写真を撮り続け、90年代にラハイナで見たフルムーンをきっかけに絵画の世界に入る。“古き良き楽園の香り”をテーマに、ハワイをはじめタヒチ、沖縄、京都など自身の感じる“楽園”をイラストおよび写真において表現し続けている。そのアートは国内外アーティストのCDジャケットやハワイ関連雑誌の表紙、アロハシャツ、Ｔシャツ、バッグ、菓子パッケージデザインなどにも採用され、幅広く活動を続けている。

［URL］ hilokume.com(https://www.hilokume.com/)

■ 書誌情報

書名：HILO KUME ハワイアンアート（イカロスカレンダー2026）

著者：HILO KUME

発売日：2025年9月24日（水）

仕様：月めくり/ 壁掛け / 縦27cm×横35.3cm

価格：1,760円（本体1600円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1629-6

◇イカロス出版の書籍情報ページ： https://books.ikaros.jp/book/b10137347.html

