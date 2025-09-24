ネコは鉄道が好き？ 線路際や駅前に佇むネコと1年を過ごせるイカロスカレンダー2026「ねこと鉄道」を発売
インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、2026年カレンダー『ねこと鉄道』（イカロスカレンダー2026）を2025年9月24日に発売いたしました。
■ネコはなぜか鉄道の近くが好き!?
雑誌『旅と鉄道』で2017年から続く人気連載「ねこと鉄道」。米山真人カメラマンは、もともと鉄道の写真を撮影していましたが、列車が来るのを待っている間、ネコがふらりと現れると暇つぶしにシャッターを切るようになりました。それがいつしか、ネコがメインの被写体に……。そんなことから始まった人気連載「ねこと鉄道」から誕生したカレンダーの2026年版が発売になりました！旅先でネコに会った気分で1年を過ごせる、ネコ好きにオススメのカレンダーです。
■ふらりと気ままなネコの姿が愛おしい
米山真人カメラマンが、全国の線路際や駅前などで撮影した写真から12点を厳選。人間に厳しい表情を見せることが多い地域ネコも、ネコを撮り慣れている米山カメラマンには、落ち着いた表情を見せています。駅や線路際などに、いつということもなく、ふらりと現れる気まぐれなネコたち。決してきれいなネコばかりではありませんが、そこがまた、「ねこと鉄道」の魅力でもあります。旅先でネコに会った気分で1年を過ごせる、ネコ好きにオススメのカレンダーです。
■本カレンダーは以下のような方におすすめです
- ネコが好きな方
- 鉄道撮影の合間にネコをつい撮影してしまう方
- ユニークなカレンダーを探している方
- ローカル線の風景が好きな方
■紙面イメージ
なんともいえない佇まいのネコたちが、毎月を彩ります。
月めくりなので、季節感のある風景の中に佇むネコと毎月を過ごせます。
■掲載内容
特長：月めくり、壁掛け、二十四節気、六曜、月の満ち欠け
1月 福井鉄道 北府駅
2月 三岐鉄道 伊勢治田駅
3月 万葉線 越ノ潟駅
4月 小湊鉄道 高滝駅
5月 紀州鉄道 西御坊～市役所前間
6月 JR釧網本線 細岡～釧路湿原間
7月 都電荒川線 滝野川一丁目～西ヶ原四丁目間
8月 富山地方鉄道 寺田駅
9月 JR肥薩線 嘉例川駅
10月 京福電鉄 鳴滝駅
11月 岳南電車 岳南富士岡駅
12月 小湊鉄道 上総山田駅
■著者プロフィール
米山真人（よねやま まさと）
1977年埼玉県川越市生まれ。和菓子職人を経て、2005年よりフリーランスカメラマン。鉄道のほか、建築、舞台、人物写真などを撮影。雑誌『旅と鉄道』（イカロス出版）にて「ねこと鉄道」を連載中。
■書誌情報
書名：ねこと鉄道
撮影者：米山真人
発売日：2025年9月24日（水）
仕様：月めくり/ 壁掛け / 縦27cm×横35.3cm
価格：1760円（本体1600円＋税10％）
ISBN：978-4-8022-1608-1
◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10137346.html
【イカロス出版株式会社】
『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。
さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。
【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/(https://www.impressholdings.com/)
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
