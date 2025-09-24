ネコは鉄道が好き？ 線路際や駅前に佇むネコと1年を過ごせるイカロスカレンダー2026「ねこと鉄道」を発売

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、2026年カレンダー『ねこと鉄道』（イカロスカレンダー2026）を2025年9月24日に発売いたしました。




■ネコはなぜか鉄道の近くが好き!?

雑誌『旅と鉄道』で2017年から続く人気連載「ねこと鉄道」。米山真人カメラマンは、もともと鉄道の写真を撮影していましたが、列車が来るのを待っている間、ネコがふらりと現れると暇つぶしにシャッターを切るようになりました。それがいつしか、ネコがメインの被写体に……。そんなことから始まった人気連載「ねこと鉄道」から誕生したカレンダーの2026年版が発売になりました！旅先でネコに会った気分で1年を過ごせる、ネコ好きにオススメのカレンダーです。



■ふらりと気ままなネコの姿が愛おしい

米山真人カメラマンが、全国の線路際や駅前などで撮影した写真から12点を厳選。人間に厳しい表情を見せることが多い地域ネコも、ネコを撮り慣れている米山カメラマンには、落ち着いた表情を見せています。駅や線路際などに、いつということもなく、ふらりと現れる気まぐれなネコたち。決してきれいなネコばかりではありませんが、そこがまた、「ねこと鉄道」の魅力でもあります。旅先でネコに会った気分で1年を過ごせる、ネコ好きにオススメのカレンダーです。



■本カレンダーは以下のような方におすすめです
- ネコが好きな方
- 鉄道撮影の合間にネコをつい撮影してしまう方
- ユニークなカレンダーを探している方
- ローカル線の風景が好きな方


■紙面イメージ

なんともいえない佇まいのネコたちが、毎月を彩ります。



月めくりなので、季節感のある風景の中に佇むネコと毎月を過ごせます。

■掲載内容

特長：月めくり、壁掛け、二十四節気、六曜、月の満ち欠け


1月　福井鉄道 北府駅


2月　三岐鉄道 伊勢治田駅


3月　万葉線 越ノ潟駅


4月　小湊鉄道 高滝駅


5月　紀州鉄道 西御坊～市役所前間


6月　JR釧網本線 細岡～釧路湿原間


7月　都電荒川線 滝野川一丁目～西ヶ原四丁目間


8月　富山地方鉄道 寺田駅


9月　JR肥薩線 嘉例川駅


10月　京福電鉄 鳴滝駅


11月　岳南電車 岳南富士岡駅


12月　小湊鉄道 上総山田駅



■著者プロフィール

米山真人（よねやま まさと）


1977年埼玉県川越市生まれ。和菓子職人を経て、2005年よりフリーランスカメラマン。鉄道のほか、建築、舞台、人物写真などを撮影。雑誌『旅と鉄道』（イカロス出版）にて「ねこと鉄道」を連載中。



■書誌情報

書名：ねこと鉄道


撮影者：米山真人


発売日：2025年9月24日（水）


仕様：月めくり/ 壁掛け / 縦27cm×横35.3cm


価格：1760円（本体1600円＋税10％）


ISBN：978-4-8022-1608-1


◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10137346.html



【イカロス出版株式会社】


『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。


さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。



【インプレスグループ】　https://www.impressholdings.com/


株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。



