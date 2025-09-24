ハワイの絶景をドローンなどで撮影！鳥になったような気分で楽園を空から体感「空から見るハワイ Nānā ka manu iā Hawaiʻi」カレンダー発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、2026年カレンダー『空から見るハワイ Nānā ka manu iā Hawaiʻi』（イカロスカレンダー2026）を2025年9月24日に発売いたしました。

■ 普段とは少し違った角度から見るハワイの美しい風景

ハワイ在住30年の日本人フォトグラファーが贈るハワイの絶景カレンダーが登場！ 降り注ぐ太陽、どこまでも続く青い海、力強くそびえる山々……。ハワイを愛し、その自然と文化、この島の人々を長年撮り続けてきたKuni Nakai氏による撮影です。

ドローンによる空撮作品に加え、このカレンダーのためだけに撮り下ろした秘蔵カットも収録。Nānā ka manu iā Hawaiʻi～鳥がハワイを見る～をテーマに、まるで鳥になったような気分で、ハワイの息をのむような美しい風景を空から体感できます。

最終ページには、ハワイの文化や歴史、神話に造詣が深く、著作も多い森出じゅん氏による各撮影地についての解説を掲載。それぞれの美しい風景についての理解が深まり、楽園ハワイを一年中感じられる特別なカレンダーです。

■ 本カレンダーは以下のような方におすすめです- ハワイが好きな方- これまでとは少し違うハワイのカレンダーを探している方- 自宅にいながらハワイの風景を楽しみたい方- 南国の風景が好きな方- フラダンサー

■紙面イメージ

■掲載内容

1月 ダイヤモンド・ヘッド［オアフ島］

2月 チャイナマンズ・ハットとコウラウ山脈［オアフ島］

3月 ワイキキ・ビーチ［オアフ島］

4月 カネオヘ湾のサンドバー［オアフ島］

5月 ワイキキのモアナサーフライダー［オアフ島］

6月 ワイルア滝［カウアイ島］

7月 南部海岸［カウアイ島］

8月 ワイメア渓谷［カウアイ島］

9月 ラニカイ・ビーチ［オアフ島］

10月 アラワイ・ヨットハーバー［オアフ島］

11月 アラモアナ・ビーチパーク［オアフ島］

12月 ヒルトン・ハワイアンビレッジの花火［オアフ島］

■ 著者プロフィール

Kuni Nakai （クニ・ナカイ）

1995年よりハワイ・ホノルル在住。数多くの雑誌、広告、書籍、CDジャケットの撮影などで活躍するほか、ライフワークとしてハワイの自然や文化、人々を撮影。また、雑誌の撮影で出会ったフラに感銘を受け、この踊りが表現する感情や自然、歴史を表現するべく、フラを題材にした作品も撮り続けている。Foto-808代表。

［URL］https://www.foto-808.com/

■ 書誌情報

書名： 空から見るハワイ Nānā ka manu iā Hawaiʻi（イカロスカレンダー2026）

著者：Kuni Nakai

発売日：2025年9月24日（水）

仕様：月めくり/ 壁掛け / 縦27cm×横35.3cm

価格：1,760円（本体1600円＋税10％）

ISBN：978-4-8022 1631-9

◇イカロス出版の書籍情報ページ： https://books.ikaros.jp/book/b10137349.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/(https://www.impressholdings.com/)

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 旅のヒントBOOK編集部

［mail］tabinohint@ikaros.jp