イタリアの心ときめく風景をめぐる一年間の旅へ――『美しいイタリア散歩』（イカロスカレンダー2026）発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、2026年カレンダー『美しいイタリア散歩』（イカロスカレンダー2026）を2025年9月24日に発売いたしました。

■イタリア周遊旅気分を味わえるカレンダー

人気の海外旅行先であるイタリアには、北から南までバラエティ豊かな美しい街や村がたくさんあります。その魅力を自宅で味わいたい方々に向けて、トラベルガイドシリーズを手掛ける旅のヒントBOOK編集部が企画いたしました。

■多彩なイタリアの風景をピックアップ！

緑豊かな山間部や丘陵地帯、カラフルな海辺のエリア、歴史深い建物が並ぶ街々など厳選した美しい場所が登場します。まるで現地を散策しているかのような気分に浸ることができ、日々の暮らしのなかで、とっておきのイタリア旅行気分を味わえます。

■本カレンダーは以下のような方におすすめです- イタリア、ヨーロッパが好きな方- イタリアに行ったことがある方- イタリアにいつか行ってみたい方- 海外旅行が好きな方

■紙面イメージ雪をかぶった街並みが美しいトスカーナ州のフィレンツェからはじまります。

彩り豊かなカレンダーが部屋を明るくします！■掲載内容

1月 フィレンツェ（トスカーナ州）

2月 ヴェネツィア ブラーノ島（ヴェネト州）

3月 スペッロ（ウンブリア州）

4月 サンタ・マッダレーナ（トレンティーノ＝アルト・アディジェ州）

5月 アルベロベッロ（プーリア州）

6月 チンクエ・テッレ マナローラ（リグーリア州）

7月 バローロ（ピエモンテ州）

8月 ポジターノ（カンパニア州）

9月 ローマ（ラツィオ州）

10月 カステルメッツァーノ（バジリカータ州）

11月 ミラノ（ロンバルディア州）

12月 オルヴィエート（ウンブリア州）

■書誌情報

書名：美しいイタリア散歩（イカロスカレンダー2026）

発売日：2025年9月24日（水）

仕様：月めくり/ 壁掛け / 縦27cm×横35.3cm

価格：1870円（本体1700円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1630-2

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10137348.html

