お小遣いは何歳から？　金融教育は必要？　ヨメルバ会員のお小遣い事情、調査結果を公開

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が運営する、子どもの読書を応援するサイト「ヨメルバ」は、子ども・保護者や、子どもと接するお仕事をされている方々にさまざまな情報を発信しているウェブメディアです。



「子どものお小遣いは何歳から？」「金額はいくらが妥当？」など、お子さんのお小遣いや金融教育について疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。ヨメルバでは、ヨメルバ会員のお子さんのお小遣いについて、初めてお小遣いを渡した年齢やその理由などを調査しました。

●調査概要

・調査内容：子どものお小遣いに関する調査

・調査方法：インターネット調査（ヨメルバのWEBサイト上に掲載）

・対象者：ヨメルバ会員

・調査期間：2025年6月1日～6月30日

・有効回答数＝766件のうち、18歳未満の子どもがいると回答した525件の結果を掲載

●調査サマリー

・初めてのお小遣いは、小学校入学前後が多数派

・お小遣いを渡している理由の1位は「お金の使い方・管理方法が身に付くと思うから」

・お子さんへの金融教育に関して、指導が必要＋実践中は75％以上！

【お小遣いに関するアンケート調査結果】

●あなたのご家庭では、お子さんへのお小遣いを渡していますか？

まずはお小遣いを渡しているかどうかを訊いてみたところ、「渡している」人と「渡していない」人がほぼ半々という結果になりました。年齢別にみていくと、お子さんの年齢が上がるほど、お小遣いを渡している人の割合が増えていきます。8歳以上になると、渡している人の方が多くなるという結果になりました。

※2025年5月31日時点

※お年玉や、プレゼントとしての現金授与は含めず回答

●お子さんに初めてお小遣いを渡したのは、お子さんが何歳の時ですか？

続いて、初めてお小遣いを渡した年齢について訊いてみると、6～8歳と回答された方が約半数という結果になりました。6歳から7歳というと、ちょうど小学校に入学するタイミング。新生活のスタートを機にお小遣いを渡し始める方が多いのかもしれません。

●お子さんにお小遣いを渡している理由は何ですか？（複数回答）

お小遣いを渡している理由の上位は「お金の使い方・管理方法が身に付くと思うから」「欲しいものを買うための計画性が身に付くと思うから」で、どちらも約70％という結果でした。続いて「お金の価値について考えてほしいから」が3位に。

●お子さんにお小遣いを渡していない理由はなんですか。（複数回答）

続いて、お小遣いを渡していない理由についても見てみましょう。1位は「お子さんが1人でお金を使う場面がないから」、2位は「お小遣いを渡すには早い年齢だと思うから」という結果になりました。お子さんの年齢別にみると、8歳以降で「お小遣いを渡すには早い年齢だと思うから」を選ぶ方が大きく減る結果となり、やはり7歳くらいからがお小遣いを渡すのにふさわしい年齢だと思っている方が多いようです。

●お子さんへの金融教育に関して、教育機関以外でも指導が必要だと思いますか？

お小遣いを渡している親御さんは、お金について学んでほしいという思いが強いようです。最後に「金融教育」に関する考えや行動について調査しました。最も多かったのは「指導は必要だと思うが、実践はしていない」という方で半数以上でしたが、すでにご家庭で指導をしているという方も20％いらっしゃいました。「子どもが特定の年齢になるまでは不要である」という方も含めると、90%以上の方が教育機関以外での金融教育が必要と捉えているようです。

ご家庭で指導をされている方には内容もお伺いしました。（カッコ内はお子さんの年齢）

「昨年、FPさん主催の子どもの金融教室に参加しました。お金の歴史や、お金の価値が変わる事、最後にお店屋さんごっこをして実際にお金を稼ぐ体験などをしました。（7歳）」

「必ずお小遣い帳をつけて何に幾ら使っているのか本人が把握できるようにしています。（8歳）」

「銀行が開催していたお小遣い管理のセミナーに参加しました。またフリーマーケットに出店し、自分で金額の交渉をさせたり、セット販売などの価格決めを体験させました。（8歳）」

ほかにも、お子さん向けのお金の本やドリル、絵本などを用いているという方が多くいらっしゃいました。おもちゃのお金でたくさんお店屋さんごっこをしたという方も。読書や遊びといった身近なところからお金に触れるのも、お子さんにとっては大きな経験になっていそうです。

ヨメルバでは、お子さんに渡しているお小遣いの金額や、お小遣いの使い道、親御さんの管理方法などについても調査の結果を公開しています。ぜひ以下のリンクからご覧ください。

https://yomeruba.com/plus/life/survey/entry-71551.html

「お小遣いについて」アンケートの結果をご紹介しました。お子さんにお小遣いを渡そうか悩んでいる方の参考になれば幸いです。

