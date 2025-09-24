RESERVA予約システムに新機能搭載！担当者別指名料を可能にする「指名料設定機能」の提供を開始

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、クラウド型予約システム「RESERVA（レゼルバ）」において、担当者ごとに追加料金を設定できる新機能「指名料設定機能」を新たに導入しました。本機能により、スタッフの経験やスキルに応じて異なる指名料を設定することが可能となり、収益性の向上や担当者のモチベーション向上につながります。また、利用者は施術を任せるスタッフのレベルを把握したうえで予約できるためより安心して選択できるようになります。

「指名料設定機能」詳細 :https://digital.reserva.be/function-introduction-staff-reservation-fee/

■RESERVA概要

RESERVAは、美容、金融、教育などを含む350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。累計導入実績は35万社を超え、オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供しています。今回追加された「指名料設定機能」は、スタッフ指名制を採用する業種において、利用者が担当者を選択する際に、スキルや経験を反映した明確な基準を提示できる仕組みを提供します。

■開発の背景

以前から、美容室やエステサロン、整体院などの現場では、担当者による技術の差が料金に反映されにくく、収益性の向上と人材の公正な評価の両立が難しいという課題がありました。こうした背景を踏まえ、担当者ごとのスキル差を料金に反映し、利用者にとっても納得感のある選択を実現する「指名料設定機能」を開発しました。

「指名料設定機能」利用時の予約サイト画面イメージ

当社では今後も、美容業界や療術業界における予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な機能開発をすすめてまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 情 報：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）