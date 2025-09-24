株式会社MOTIVATED

近年、デジタル環境の進化は地方に暮らす女性たちのキャリア形成に大きな変化をもたらしています。リモートワークやクラウドソーシングサービスの発達により、県内の雇用機会に限定されず、全国の案件に携わることが可能となりました。

ノーコードツールの普及によって、従来はプログラミングが必須とされていたWeb制作も、未経験でも短期間で仕事に直結するスキルを獲得できるようになりました。育児や介護などで時間が限られていても、学びが仕事につながる現実的な環境が整っています。

こうした社会的な追い風を背景に、株式会社MOTIVATED（本社：東京都、代表取締役：大倉誠一）は、高知県が推進する「令和7年度女性デジタル人材育成事業」において、新設の「フリーランスWebデザインコース」を運営することとなりました。

詳しくは、以下の募集サイトをご覧ください。

「フリーランスWebデザインコース」公式募集サイト： 高知県女性デジタル人材育成事業

https://kochidigitalwoman.jp/freelance

◆ MOTIVATEDの特徴と役割

株式会社MOTIVATEDは、単なるスキル習得を超えて、以下の点に注力します。これにより、受講者が「自分らしい働き方」へとつながる未来を描けるよう、丁寧にサポートします。

・就労を見据えた実践的なカリキュラムの提供

・受講者同士がつながる学習コミュニティの運営

・成果物による自信の醸成とポートフォリオ構築支援

◆ 主催・運営体制

本事業は以下の体制で実施されます。

・主催：高知県 子ども・福祉政策部 人権・男女共同参画課

・運営：株式会社SHIFT PLUS・コードキャンプ株式会社（令和7年度女性デジタル人材育成事業 共同企業体）

・フリーランスWebデザインコース運営：株式会社MOTIVATED

◆ お問い合わせ先

【株式会社MOTIVATED概要】

会社名：株式会社MOTIVATED（モチベーテッド）

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

代表者：代表取締役 大倉 誠一

設立：2024年11月

URL：http://motivated.co.jp

業務内容：法人・個人向けリスキリング事業およびエージェンシー事業