俳優・野村康太主演 映画『6人ぼっち』が9月24日（水）より各種配信サービスで配信開始。広島を舞台とした“青春できていない青春映画”

株式会社FOR YOU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田爽介、以下、FOR YOU）が製作した映画「６人ぼっち」が各種配信サービスにて、本日より順次配信が開始することをご報告いたします。

映画「6人ぼっち」について

“ぼっち”６人が修学旅行で同じ班に。青春できていない青春映画。

企画・脚本の政池洋佑（『ハケンアニメ！』）×編集の上野聡一、日本アカデミー賞タッグが贈るかつて学生だった全世代に刺さる“青春できてなかった青春映画”がここに誕生！！

監督は俳優活動の傍ら、映画制作を続けてきた宗綱弟が本作で長編映画デビューを飾り、キャストには、ネクストブレイク俳優として映画・ドラマに引っ張りだこの野村康太をはじめ、吉田晴登、三原羽衣、松尾潤、鈴木美羽、中山ひなのと新進気鋭のメインキャストが揃えられ、脇を固めるのは小西詠斗、かが屋の賀屋壮也などが出演！

Introduction

高校生活一度きりの修学旅行。

それは最高の思い出になるはずだった。班決めで余り者にならなければ…。

クラスメイトが次々と集まって班を決める中、誰とも班を作れなかった5人の生徒に、なぜか修学旅行当日に来た引きこもりの生徒1人を加えた、6人の“ぼっち”は偶然同じ班を作ることに。

広島での6人の“ぼっち”の奇妙な班行動は、思わぬ方向へと向かい始める―。

Story

クラスに一人も友達がいない“ぼっち”の加山糸は、修学旅行前の班決めで、誰とも組むことができずにいた同じ“ぼっち”である５人と同じ班を組まされ、強制的に班長を任されることになってしまう。メンバーは、自己中で周りから引かれ気味のTikTokerの馬場すみれ、ガリ勉タイプで接しにくい新川琴、自慢話ばかりでウザがられている五十嵐大輔、気の弱く自分の意思を表せない山田ちえ、そして何かの理由で不登校なってしまった飯島祐太郎、いずれも一癖も二癖もある“ぼっち”の面々だった。

修学旅行の行先は“広島”。みんながヨソヨソしく「友達でもないんだし」と、別々に行動することを提案されてしまい、ギクシャクした中で自由行動がスタートしてしまう。曲がりなりにも班長としての役割を果たそうと奮闘する加山に、渋々従うメンバーたち。それぞれが行きたい場所を順番に周るという提案に従って行動することになるのだが、広島での修学旅行とは思えない、バッティングセンターや“SNS映え”のためのカフェを巡るうちに、少しだが仲間意識が芽生え始める。しかし、あることをきっかけに誰も予想していなかった事態が起こる・・・。

性格も趣味もバラバラな6人の“ぼっち”に訪れる、高校生活一度きりの修学旅行の行方は！？

Cast

野村 康太（のむら こうた）

【#陰キャ】 加山 糸

可もなく不可もなく、クラスでは目立たない透明人間のような存在。ぼっちの面々と修学旅行の班を組まされ、強制的に班長まで任されることになったが、自分を変えようと班長としての役割を果たすことを決意する。

2003年11月30日、東京都出身。メンズノンノ専属モデル。22年ドラマ「新・信長公記～クラスメイトは戦国武将～」で俳優デビュー。『silent』『パーフェクトプロポーズ』など、次々と話題の作品に出演。24年、『夫の家庭を壊すまで』での演技が反響を呼び、『その着せ替え人形は恋をする』では地上波初主演を務める。25年は1月期『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系金曜22時～）、4月期『ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～』（テレ東系金曜24時12分～）、『パラレル夫婦 死んだ”僕と妻”の真実』（関西テレビ・フジテレビ系火曜23時～）に出演。

吉田 晴登（よしだ はると）

【#引きこもり】 飯島 祐太郎

何らかの理由で不登校になってしまった生徒。なぜか修学旅行当日にやってきて、加山班に参加することになるが、自分からは誰とも話そうとしない。

「2000年12月15日生まれ。映画『私の卒業「18歳、つむぎます」』(23)、『ただ、あなたを理解したい』(24)など。ドラマ『女子高生、僧になる。』(23)、『なんで私が神説教』(25)、舞台「ホテル・イミグレーション」(23)など、映画・ドラマ・舞台と幅広く活躍を見せる。現在放送中のドラマ『ウルトラマンオメガ』の主人公のバディ・ホシミコウセイ役で注目を集め、映画『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』など待機作も多く、今後の活躍が期待される。」

三原 羽衣（みうら うい）

【#自己中】 馬場 すみれ

女子高校生TikToker。お高く止まっているような行動が多く、周りからは引かれてしまっている。常に“SNS映え”を意識し、今回の修学旅行では、ずっと動画を撮影している。

2002年9月22日生まれ。小学生在学中からモデルとして活躍。

SNSの総フォロワー数は200万人を超え、トップインフルエンサーであり、現在は女優としても活躍中。

高校在学中の2020年に、CONOMiが主催する「第7回 日本制服アワード」で女子グランプリに選ばれる。

ABEMA TV「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」(22年8月～10月)、出演で話題に！

MBSドラマ『犬と屑』(23年6月～7月)では初ヒロインを務める。最近の作品にはMBS「コールミーバイノーネーム」(25年１月～２月)に出演。

2026年2月には初主演映画『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』の公開が控えている。

松尾 潤（まつお じゅん）

【#空気読めない】 五十嵐 大輔

クラス内で注目されたいと思っているが、空気の読めない言動が多く、周りから相手にされていない。自分は他の“ぼっち”たちとは違って、たまたま“ぼっち”の班に入っただけだと思っている。

2001年2月21日生まれ、広島県出身。映画・ドラマ・舞台と数多くの作品に出演。代表作に話題となったNetflix「今際の国のアリス Season2」(22)、TX「クールドジ男子」(23)などがある。最近の作品にAmazon Originalドラマ「沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～」(24)があり、若手の注目株。

鈴木 美羽（すずき みう）

【#ガリ勉】 新川 琴

いつでもどこでも勉強をしようとする真面目なガリ勉タイプで、周りから煙たがれている。今回の修学旅行でも班のメンバー関係なしに、常に勉強している。歴史オタク。

2000年4月14日生まれ。2012年に雑誌「ニコラ」（新潮社）の「第16回 ニコラモデルオーディション」でグランプリの5人に選ばれ専属モデルになる。NTV「黒崎くんの言いなりになんてならない」(15)でTVドラマ初出演を果たし、続く映画『黒崎くんの言いなりになんてならない』(16)で映画初出演を果たす。そのほかの作品にABEMAにて配信された恋愛バラエティ番組「太陽とオオカミくんには騙されない（シーズン4）」(18年7月～10月)、CX「PICU 小児集中治療室」（22年10月～12月）、映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』（23）などがある。またスーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」(24年3月～)で志布戸未来 / ブンピンク役で出演。現在、TBS「王様のブランチ」にレポーターとしてレギュラー出演中。

中山 ひなの（なかやま ひなの）

【#ネガティブ】 山田 ちえ

気が弱く、周りに話しかけることができない地味な女子生徒。いつも周りに合わせてしまい、自分の意思を示すことができずにいる。本が好きで、修学旅行中は、宮沢賢治の短編集を読んでいる。

2004年10月29日生まれ、佐賀県出身。舞台『迷子の二人』(2018年)で主演を務めデビューを果たした。

24年ではTBSドラマストリーム「さっちゃん、僕は。」で連続ドラマ初出演となる。CX「ギークス」では犯人役の女子高生を演じ、演技力に注目を集め、「龍が如く」など話題作品出演。25年4月から放送されるNHK「しあわせは食べて寝て待て」にも出演。

小西 詠斗（こにし えいと）

長谷部

生徒会長。典型的な優等生タイプで周りからも信頼されているが…。

2000年1月21日生まれ。2019年俳優デビュー。同年には舞台『刀剣乱舞』維伝 朧の志士たちで堀川国広役に。以降多数の映画・ドラマ・舞台に出演してきたほか、情報番組のレポーターも務めるなどマルチに活動している。

近作に「進撃の巨人」-the Musical- のアルミン・アルレルト役、「タカラのびいどろ」の中野大進役など。10月期ドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」（テレビ大阪、BSテレ東 他地上波）ではW主演を務める。

賀屋 壮也(かが屋) （かや そうや）

島

加山たちの担任教師。冗談を言って楽しませるなど、愉快な先生だが少しいい加減なところがある。

1993年2月19日生まれ。広島県呉市出身。実力派お笑いコント師“かが屋”として活躍中。「キングオブコント」では、二度の決勝進出を果たしている。

Staff

監督 ： 宗綱 弟

1997年5月6日生まれ、広島県出身。俳優と並行して映画製作にも行う。出演作は、2020年公開映画『シグナル100』、日野匠役（竹葉リサ監督）、『かくも長き道のり』(21)松下正太役（屋良朝建監督）、『籠』ジュンイチ役（Williy Lau監督）、『Bittersand』(21)など。舞台では「泣くロミオと怒るジュリエット」などがある。

脚本 ： 政池 洋佑

1983年7月26日生まれ。株式会社USENに就職後、脱サラして脚本家・構成作家になり、金子ありさ(『電車男』(05)、『羊と鋼の森』(18)ほか)などに師事。

2012年、「第3回TBS連ドラ・シナリオ大賞」入選。2020年、脚本を担当した『スナイパー時村正義の働き方改革』は、2020年「日本民間放送連盟賞」のテレビ・ドラマ番組部門において最優秀賞を受賞。令和2年度、「文化庁芸術祭賞」のテレビ・ドラマ部門でも優秀賞を受賞した。

脚本を担当した『ハケンアニメ!』(22)が「第46回日本アカデミー賞」優秀作品賞、優秀脚本賞、「第35回日刊スポーツ映画大賞」作品賞、「第14回TAMA映画賞」最優秀賞、「第44回ヨコハマ映画祭」・審査員特別賞を受賞している。

編集 ： 上野 聡一

1969年2月13日生まれ、広島県出身。KYOTO映画塾を経て、フリーの編集マンに。

主な作品に、犬童一心監督『ジョゼと虎と魚たち』(03)『眉山』(07)ほか、曽利文彦監督『ピンポン』(02)、宮藤官九郎監督『真夜中の弥次さん喜多さん』(05)、三谷幸喜監督『ステキな金縛り』(11)『ザ・マジックアワー』(08)ほか、20年間で手がけた作品は、助手時代も含めて80本に及ぶ。

公式サイト：https://6ninbocchi.com/

公式X：https://x.com/6ninbocchi

公式Instagram：https://www.instagram.com/6ninbocchi/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@6ninbocchi

■キャスト：野村 康太、吉田 晴登、三原 ⽻⾐、松尾 潤、鈴木 美⽻、中山 ひなの、小西 詠斗、賀屋 壮也(かが屋)

■監督：宗綱弟

■企画・脚本：政池 洋佑

■エグゼクティブプロデューサー：野田 爽介

■プロデューサー：熊田 泰祐

■音楽：坂本 秀一

■編集：上野 聡一

■製作幹事：FOR YOU

■制作プロダクション：isai

■配給：ギグリーボックス

■配給協力：フューレック

(C)2025『6人ぼっち』製作委員会

