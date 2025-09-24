A-mind、未経験Webデザイナー採用枠を増員を発表

株式会社A-mind

【概要】

株式会社A-mind（本社：東京都新宿区、代表取締役：桑田渚生）は、未経験Webデザイナーの採用枠を2025年秋より大幅に拡大することを発表いたしました。デザイン職を志望する人材は年々増加している一方で、業界では「経験者偏重」の傾向が強まり、未経験者の入口は著しく狭まっています。

A-mindはこの現状に対し、「下手な経験者よりも、素直で実直な未経験者の方が成長余地が大きい」と判断。従来の採用基準を見直し、未経験者に投資する新たな育成戦略を導入します。





【市場背景】

国内のWebデザイナー志望者数は直近5年間で約1.8倍に増加（※自社調査）。

一方で求人票の70％以上が「経験者のみ」を対象としているのが現状。

スクール卒業生や独学者が就職できず、「スキルはあるのに経験がない」という理由で機会を失っている。



さらにAIツールの普及により、「作業としてのデザイン」は自動化が進行。今後必要とされるのは 課題解決を目的にした“マーケティング型デザイン” です。

【A-mindの新戦略】

A-mindは未経験採用を単なる育成ではなく「事業成長への投資」と位置づけています。

思想に縛られない柔軟性：下手な経験より、ゼロから吸収できる素直さを評価。

実案件ベースの成長：採用後すぐにマーケティング現場でのデザインを経験。

デザイン＝売上への貢献：ツール操作だけでなく、数値改善やブランド強化まで学習。

これにより、短期間で「市場で通用する人材」への成長を促します。

【高田仁（クリエイティブ部門最高責任者）コメント】

「経験者だから安心、という考え方はもう古い。

むしろ“半端な経験”がある人ほど独自のこだわりが強く、学びを拒むケースも多い。

A-mindが求めているのは、素直に吸収し、実直に取り組める人材です。

未経験から挑戦する方にこそ、大きなチャンスがあると信じています。」

【採用情報】

職種：Webデザイナー（未経験歓迎）

雇用形態：正社員／契約社員

給与：月給25万～50万円

休日休暇：土日祝休み／年間休日125日以上

待遇：研修制度・資格取得支援・服装自由

応募はこちら：インディード公式求人ページ(https://jp.indeed.com/viewjob?jk=302d015d77cc1ef0&from=shareddesktop_copy)

【今後の展望】

A-mindは2026年度までに未経験Webデザイナー100名の育成を目標に掲げています。採用した人材はSNSマーケティング・Web制作のプロジェクトに参画し、実務と教育を並行して経験。数値で成果を出

せる「マーケティング型デザイナー」を業界に輩出していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社A-mind

所在地：東京都新宿区富久町1-2

代表者：代表取締役 桑田渚生

設立：2024年5月

事業内容：人材紹介／SNSマーケティング支援／Web制作／教育事業

公式サイト：https://a-mind.co.jp(https://a-mind.co.jp/)



