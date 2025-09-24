地域密着型タクシー配車アプリ　【ポケットタクシー】　YouTubeチャンネル開設！

株式会社ポケットタクシー協会

ポケットタクシー協会は、ポケットタクシーアプリのメリットをアピールする為、YouTube チャンネル「自社専用配車アプリ PocketTaxi」を開設しました。

ポケットタクシーアプリは、同じ「タクシーを呼べるアプリ」でありながら、他に類を見ない仕様になっています。

【良く知られている汎用的なタクシーアプリ】と【一部のタクシー会社が取り入れている自社オリジナルのアプリ】、それぞれ＜良いとこ取り＞をしたアプリだからだです。

そもそも、【汎用的なアプリ】と【オリジナルアプリ】は、競合するサービスでもありますが、用途によって使い分けることで＜共存出来るサービス＞でもあります。

お客様がタクシーを利用する場合

■汎用的なアプリ：旅先など、どこのタクシーでもいいので空いているタクシーを呼ぶ

■オリジナルアプリ：よく利用する馴染みのあるタクシー会社様を直接呼ぶ

かの違いで使い分けることができます

タクシー会社様がアプリを導入する場合

■一見顧客は汎用的なアプリで呼んでもらう

■馴染み顧客はオリジナルアプリで囲い込む

という使い分けが可能です。



どちらを優先するか、どちらが収益性が良いか、はタクシー会社様の営業エリアによって異なるでしょう。

汎用的なアプリは…

ポケットタクシーアプリは、基本的には汎用的なアプリである為、利用OSに合わせて、appleストアやGooglePlayから無料でダウンロードができます。

ただ、汎用的なアプリは手軽な一方、同じエリアで複数のタクシー会社が導入している場合、迎車位置によって、どのタクシー会社の、どのタクシーにアプリ依頼が届くかは、正直分かりません。

その為、「アプリを導入したら、古くからのお得意さんが他社タクシーも乗るようになった」というタクシー会社様の声は案外多いのが実情です。

上記は「自社顧客の流出に繋がる」ことを示すため、タクシー会社様がアプリ導入をためらう理由の１つにもなっています。

汎用的なタクシーアプリのシステム構成図

自社オリジナルのアプリは…

一方、自社オリジナルのアプリは、アプリを提供元の単独タクシー会社のみをアプリで呼ぶことができます。

しかし、オリジナルアプリの開発は、多額のコストと時間を要します。

大きなタクシー会社様やタクシーグループ様であれば可能ですが、小規模タクシー会社様にはとても考えられません。

ココが便利！ポケットタクシーアプリ

そこで、ポケットタクシーアプリなのです。

汎用的アプリである為、「自社開発の時間は不要」でありながら、「自社だけのタクシーを呼べる」アプリとなっています。

加えて、桁違いにコストが安いことも魅力です。

コストを抑えることができる理由は、

【簡単シンプルなシステム仕様にすること】。

さらに、サービス料金増加に直結する、営業・広告宣伝費も最小限に抑える取り組みをすることで、低価格でありながら高品質なサービス提供を実現しました。

タクシー会社さんの売上アップだけでなく、利益率アップに貢献できるアプリなのです。

ポケットタクシーアプリのシステム構成図ポケットタクシーアプリ「３つのメリット」と「料金体系」

ポケットタクシーアプリの詳細はコチラ :https://poke-taku.com/app/

動画で単純明快！YouTube チャンネル「自社専用配車アプリ PocketTaxi」

そんなポケットタクシーが、新たに開設したのが、YouTube チャンネル「自社専用配車アプリ PocketTaxi」です。

少しずつアプリの導入規模が増えることで、

「こんな良いアプリがあるのに、他のアプリよりも知られていないのもったいない」

「ポケットタクシーアプリを知れば、みんな使うよ」

といった多くの声をユーザー様にいただきました。

もっとアプリの良さを知ってもらいたい！

そんな思いで作った動画で、アプリの特長やメリットを、分かりやすくご紹介します。

YouTubeチャンネルはコチラ :https://www.youtube.com/@PocketTaxi-app

■アプリのメリットを分かりやすく！社長をはじめ、関係者自ら比較動画出演

・他の汎用的アプリとの違いを示す 【アプリ手数料に気を付けて】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SbT2Thos_3k ]

・電話依頼とアプリ依頼の違いを示す 【ポケタクアプリはめちゃ便利】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I8yHh1Vh4qE ]

■アプリの機能紹介動画

・【ポケットタクシーアプリ】の使い方

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=sAVL5q3hR3I ]

・【乗車位置の指定方法】

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=ENd9-qeIrng ]

・【近くに空車がなかったら】

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=aixtGclHMDI ]

アプリへのお問い合わせ

株式会社ポケットタクシー協会

担当者名：小野（営業企画課）

メールアドレス：info@pockettaxi.jp

お問い合わせフォーム：https://poke-taku.com/contact2/