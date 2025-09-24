地域密着型タクシー配車アプリ 【ポケットタクシー】 YouTubeチャンネル開設！
ポケットタクシー協会は、ポケットタクシーアプリのメリットをアピールする為、YouTube チャンネル「自社専用配車アプリ PocketTaxi」を開設しました。
ポケットタクシーアプリは、同じ「タクシーを呼べるアプリ」でありながら、他に類を見ない仕様になっています。
【良く知られている汎用的なタクシーアプリ】と【一部のタクシー会社が取り入れている自社オリジナルのアプリ】、それぞれ＜良いとこ取り＞をしたアプリだからだです。
そもそも、【汎用的なアプリ】と【オリジナルアプリ】は、競合するサービスでもありますが、用途によって使い分けることで＜共存出来るサービス＞でもあります。
お客様がタクシーを利用する場合
■汎用的なアプリ：旅先など、どこのタクシーでもいいので空いているタクシーを呼ぶ
■オリジナルアプリ：よく利用する馴染みのあるタクシー会社様を直接呼ぶ
かの違いで使い分けることができます
タクシー会社様がアプリを導入する場合
■一見顧客は汎用的なアプリで呼んでもらう
■馴染み顧客はオリジナルアプリで囲い込む
という使い分けが可能です。
どちらを優先するか、どちらが収益性が良いか、はタクシー会社様の営業エリアによって異なるでしょう。
汎用的なアプリは…
ポケットタクシーアプリは、基本的には汎用的なアプリである為、利用OSに合わせて、appleストアやGooglePlayから無料でダウンロードができます。
ただ、汎用的なアプリは手軽な一方、同じエリアで複数のタクシー会社が導入している場合、迎車位置によって、どのタクシー会社の、どのタクシーにアプリ依頼が届くかは、正直分かりません。
その為、「アプリを導入したら、古くからのお得意さんが他社タクシーも乗るようになった」というタクシー会社様の声は案外多いのが実情です。
上記は「自社顧客の流出に繋がる」ことを示すため、タクシー会社様がアプリ導入をためらう理由の１つにもなっています。
汎用的なタクシーアプリのシステム構成図
自社オリジナルのアプリは…
一方、自社オリジナルのアプリは、アプリを提供元の単独タクシー会社のみをアプリで呼ぶことができます。
しかし、オリジナルアプリの開発は、多額のコストと時間を要します。
大きなタクシー会社様やタクシーグループ様であれば可能ですが、小規模タクシー会社様にはとても考えられません。
ココが便利！ポケットタクシーアプリ
そこで、ポケットタクシーアプリなのです。
汎用的アプリである為、「自社開発の時間は不要」でありながら、「自社だけのタクシーを呼べる」アプリとなっています。
加えて、桁違いにコストが安いことも魅力です。
コストを抑えることができる理由は、
【簡単シンプルなシステム仕様にすること】。
さらに、サービス料金増加に直結する、営業・広告宣伝費も最小限に抑える取り組みをすることで、低価格でありながら高品質なサービス提供を実現しました。
タクシー会社さんの売上アップだけでなく、利益率アップに貢献できるアプリなのです。
ポケットタクシーアプリのシステム構成図
ポケットタクシーアプリ「３つのメリット」と「料金体系」
ポケットタクシーアプリの詳細はコチラ :
https://poke-taku.com/app/
動画で単純明快！YouTube チャンネル「自社専用配車アプリ PocketTaxi」
そんなポケットタクシーが、新たに開設したのが、YouTube チャンネル「自社専用配車アプリ PocketTaxi」です。
少しずつアプリの導入規模が増えることで、
「こんな良いアプリがあるのに、他のアプリよりも知られていないのもったいない」
「ポケットタクシーアプリを知れば、みんな使うよ」
といった多くの声をユーザー様にいただきました。
もっとアプリの良さを知ってもらいたい！
そんな思いで作った動画で、アプリの特長やメリットを、分かりやすくご紹介します。
YouTubeチャンネルはコチラ :
https://www.youtube.com/@PocketTaxi-app
■アプリのメリットを分かりやすく！社長をはじめ、関係者自ら比較動画出演
・他の汎用的アプリとの違いを示す 【アプリ手数料に気を付けて】
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SbT2Thos_3k ]
・電話依頼とアプリ依頼の違いを示す 【ポケタクアプリはめちゃ便利】
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I8yHh1Vh4qE ]
■アプリの機能紹介動画
・【ポケットタクシーアプリ】の使い方
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=sAVL5q3hR3I ]
・【乗車位置の指定方法】
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=ENd9-qeIrng ]
・【近くに空車がなかったら】
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=aixtGclHMDI ]
アプリへのお問い合わせ
株式会社ポケットタクシー協会
担当者名：小野（営業企画課）
メールアドレス：info@pockettaxi.jp
お問い合わせフォーム：https://poke-taku.com/contact2/