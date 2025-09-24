【三重・名張】JUNOマシン導入スタジオ「MOEPilates」2025年9月1日グランドオープン

株式会社JUNO

2025年9月1日、三重県名張市に新しいピラティススタジオ「MOEPilates（モエピラティス）」(https://moe-pilates.com/)がグランドオープンしました。

スタジオは名張駅からほど近い木屋町に位置し、リフォーマーをはじめとするピラティスマシンを揃え、地域で初めてバレエ・マシン・マットの3要素を組み合わせたピラティスをマンツーマンで体験できる本格的なスタジオとして注目を集めています。

3つのピラティスがひとつのスタジオで完結

【バレエピラティス】

姿勢改善

バレリーナが使う筋肉を鍛え姿勢改善。バレエの優雅で流れるような動きで柔軟性や姿勢、美しいラインを養います。姿勢を整えたい方、体幹を鍛えつつ、しなやかな動きをしたい方におすすめになっています。

【マシンピラティス】

体感×筋力アップ

リフォーマーというピラティスマシンを使った筋トレ。スプリング（バネ）や滑車、ストラップなどを利用し、体の動きを補助または負荷を加えて行うピラティスです。ピラティス初心者のかたにおすすめになっています。

【マットピラティス】

コンディショニング

ストレッチやマッサージをしながらコンディショニング。インナーマッスルの強化・姿勢の改善・柔軟性の向上を目指すエクササイズです。無理なく、気持ちよく動きたい方におすすめです。

MOEPilatesの特徴

1.パーソナル、または少人数制グループによる丁寧な指導

MOEPilatesでは、一人ひとりの体の状態や目的に合わせた丁寧な指導を重視しています。マンツーマンのパーソナルレッスンでは、インストラクターが細かく動きをチェックし、無理なく効果的に体を整えることができます。また、少人数制のグループレッスンでは、周囲の目を気にせず集中してレッスンに取り組むことができ、質問や相談もしやすい環境です。

2.豊富なメニュー

バレエピラティス、マシンピラティス、マットピラティスなど、多彩なプログラムを用意しています。初心者から経験者まで、自分の体力や目的に合わせて選べるため、筋力強化・柔軟性向上・姿勢改善など、それぞれの目標に応じた最適なレッスンを受けられます。

3.ピンクのリフォーマーに合わせた可愛いピンクのスタジオ

スタジオ内は、導入されたピンクのリフォーマーに合わせた可愛らしいピンクを基調としたデザインで統一されています。明るく温かみのある空間は、女性だけでなく幅広い年代の方がリラックスしてレッスンに集中できる環境を提供します。

4.ライトが光る女優ミラーでテンションが上がるレッスン

ライトが光る女優ミラーを設置。レッスン前後に鏡を見るだけでも気分が上がり、モチベーションを高める効果があります。自分の動きを確認しながら、楽しく美しくピラティスに取り組める工夫が随所に施されています。

レッスン料金

MOEPilatesでは、目的やライフスタイルに合わせて選べる料金体系を設定しています。

・マシン＋マット パーソナルレッスン

体験：4,000円 ／ 単発：5,500円 ／ 月4回：15,000円

・マシンのみ パーソナルレッスン

体験：5,000円 ／ 単発：6,500円 ／ 月4回：20,000円

・マットのみ パーソナルレッスン

体験：2,500円 ／ 単発：3,500円 ／ 月4回：10,000円

・マットのみ グループレッスン

体験：2,000円 ／ 単発：3,000円 ／ 月4回：8,000円

詳細はこちらから :https://moe-pilates.com/#class

予約は、24時間受付可能な専用サイト（予約ページ）のほか、LINE公式アカウントやInstagram DMからも対応可能です。

導入機材

スタジオにはパーソナルから少人数制グループまで対応できる環境が整っています。

経験者はもちろん、初心者が安心して取り組めるよう配慮されています。

JUNO PILATES リフォーマー4

MOEPilatesでは、JUNO PILATES製リフォーマー4(https://juno-pilates.jp/juno-pilates-product/juno/reformer/reformer-jn-r00421/)を導入しています。パーソナルレッスンや少人数制グループレッスンで使用可能で、体幹の安定、筋力強化、柔軟性向上、姿勢改善など、目的に応じた効果的なトレーニングが行えます。初心者から経験者まで、無理なく丁寧に取り組める環境を整えており、ピラティス本来の効果を最大限に体感できる設備です。

マットや小物類も充実

マット、ボール、リング、ポールなど、ピラティス用の小物も豊富に揃えています。マットピラティスでのコンディショニングやストレッチ、筋力トレーニングまで幅広く対応可能で、初心者でも安心してエクササイズを楽しめます。小物を使うことで、より細かい体の動きのサポートや負荷調整ができ、効果的にボディメイクを目指せます。

代表講師

代表講師 西村 萌さん

2023年 FTPマットピラティス資格取得

2024年 FTPリフォーマーピラティス資格取得

クラシックバレエ歴11年

名張市に新しくオープンしたピラティススタジオ「MOEPilates」(https://moe-pilates.com/)の代表講師の西村萌さんは、幼少期から10年以上クラシックバレエに親しみ、大手バレエ団のティーチャーズトレーニングコース（T.T.C）を修了するなど、指導者としての専門知識と経験を積んできました。

その後、長年悩んでいた側弯症の改善や自身のパフォーマンス向上を目的にピラティスと出会い、マット・マシン双方で国際的な資格を取得。ピラティスの効果を実感し、自身も指導者として本格的にキャリアをスタートさせました。

資格取得後は、全国展開するマシンピラティス専門スタジオ「Pilates K」にて、ストレッチ中心のクラスから高強度クラスまで7種類のグループレッスンを担当し、多様なニーズに応える指導経験を積みました。さらに都内のバレエとピラティスを融合させた専門スタジオではメイントレーナーとして活躍し、月80本以上のパーソナルセッションを担当。バレエで培った身体への深い理解を活かし、体のクセや柔軟性、姿勢など一人ひとりの状態に合わせた丁寧な指導を行ってきました。

MOEPilatesでは、バレエ・マシン・マットを組み合わせた独自のプログラムを提供。初心者から経験者まで、それぞれの目的や体力に合わせて安心して取り組めるレッスンを展開しています。西村萌さんの豊富な経験と知識を活かした指導は、心身の変化を実感しながら、楽しくピラティスを続けられる環境を作られています。

基本情報

電車：近鉄名張駅より徒歩10～15分バス：名張産業復興センターアスピア前より約3分バス：松前町より約5分ピラティススタジオ (https://moe-pilates.com/)MOEPilates（モエピラティス）(https://moe-pilates.com/)

・オープン日：2025年9月1日

・住所：三重県名張市木屋町1369-32 1階

・アクセス：近鉄「名張駅」から徒歩圏内(https://moe-pilates.com/#access)

・公式サイト：https://moe-pilates.com(https://moe-pilates.com/)

・Instagram：@moe_pilates2025(https://www.instagram.com/moe_pilates2025/)

・LINE公式：@522soxoq

お車でお越しのお客様はスタジオ前の駐車場をご利用いただけます。