【導入事例インタビュー】MOEPilates 西村萌さんに聞く、JUNO PILATESマシンを選んだ理由
この度、【ピラティススタジオ MOEPilates(https://moe-pilates.com/)】代表講師西村萌さんにJUNO PILATESマシンを導入いただきました。
数あるブランドの中からJUNOを選んでいただいた理由や、導入後の生徒様の反応についてお伺いしました。
Q1. 数ある中のブランドから、なぜJUNO PILATESを選んでいただけたのでしょうか？
「性能が良いのと、口コミがしっかりしていた点が決め手でした。また、カラーバリエーションを変えられることも大きな魅力でした。」
Q2. マシン選びの決め手は？
「性能です。長く使うものだからこそ、信頼できる機能性を重視しました。」
Q3. 実際に使ってみていかがですか？
「今まで使ったマシンの中で一番動きやすいと感じました。生徒さんからも“他のマシンとは違って動きやすい”と好評です。」
Q4. お客様や生徒様の反応は？
「これまでできなかった動きができるようになった、という声をいただいています。」
Q5. 特に気に入っているポイントは？
「見た目が可愛いところです。スタジオの雰囲気にもしっかり馴染んでいます。」
Q6. JUNOのスタッフ対応やサポート体制についてはいかがですか？
「分からないことを質問すると、すぐに丁寧に答えていただけたので安心でした。」
Q7. 導入前に不安だったことはありますか？
「特に不安はありませんでした。」
Q8. 今後、新たに導入を検討している方へのメッセージをお願いします。
「ピラティスマシンは迷わずJUNO一択です！」
Q9. スタジオを始められたきっかけは？
「マシンの購入がきっかけでした。より多くの方に質の高いレッスンを届けたいと思い、スタジオを立ち上げました。」
を向上させたい方におすすめのスタジオです。
導入マシン
JUNO PILATESリフォーマー４
JUNO PILATESの『リフォーマー4』は、ピラティスの快適さと自由度を追求したモデルです。
スプリングバーは3段階で調節可能、フットバーは6段階に調整できるため、初心者から上級者まで幅広いトレーニングに対応します。
固定式のショルダーレストとローラー付き木製ストッパーにより、安心してエクササイズを行うことができ、ストッパー位置も自由に調節可能です。
耐久性と滑らかな動作を実現するアルミニウム合金レールと、韓国製スプリング5本を採用。
また、豊富なカラーバリエーションにより、スタジオやご自宅の空間に合わせて選べるのも魅力です。
ピラティスマシンの詳細はこちらから :
https://juno-pilates.jp/juno-pilates-product/
まとめ
Moepilatesの西村萌さんからは、性能面・デザイン性・サポート体制のすべてに満足しているとのお声をいただきました。
「今までにない動きやすさ」を実感し、生徒様からも「新しい動きができるようになった」という喜びの声が届いています。
導入を検討中の方にとって、今回の導入事例は大きな参考になるはずです。
JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)
「JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)」は、プロフェッショナルから個人インストラクターまで、幅広い層に信頼されるマシンピラティス専門ブランドです。
業界最大級の取り扱い数を誇るマシンラインナップと、実際に「見て・触れて・試せる」ショールーム展開が特徴。導入から設置、アフターサポートまでを一貫して提供することで、スタジオ運営の「不安ゼロ」を実現しています。
アクセス
〒556-0022
大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番26号
１F 倉庫 ２F オフィス ３F ショールーム