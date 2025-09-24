【導入事例インタビュー】MOEPilates 西村萌さんに聞く、JUNO PILATESマシンを選んだ理由

株式会社JUNO

この度、【ピラティススタジオ MOEPilates(https://moe-pilates.com/)】代表講師西村萌さんにJUNO PILATESマシンを導入いただきました。

数あるブランドの中からJUNOを選んでいただいた理由や、導入後の生徒様の反応についてお伺いしました。

Q1. 数ある中のブランドから、なぜJUNO PILATESを選んでいただけたのでしょうか？

「性能が良いのと、口コミがしっかりしていた点が決め手でした。また、カラーバリエーションを変えられることも大きな魅力でした。」

Q2. マシン選びの決め手は？

「性能です。長く使うものだからこそ、信頼できる機能性を重視しました。」

Q3. 実際に使ってみていかがですか？

「今まで使ったマシンの中で一番動きやすいと感じました。生徒さんからも“他のマシンとは違って動きやすい”と好評です。」

Q4. お客様や生徒様の反応は？

「これまでできなかった動きができるようになった、という声をいただいています。」

Q5. 特に気に入っているポイントは？

「見た目が可愛いところです。スタジオの雰囲気にもしっかり馴染んでいます。」

Q6. JUNOのスタッフ対応やサポート体制についてはいかがですか？

「分からないことを質問すると、すぐに丁寧に答えていただけたので安心でした。」

Q7. 導入前に不安だったことはありますか？

「特に不安はありませんでした。」

Q8. 今後、新たに導入を検討している方へのメッセージをお願いします。

「ピラティスマシンは迷わずJUNO一択です！」

Q9. スタジオを始められたきっかけは？

「マシンの購入がきっかけでした。より多くの方に質の高いレッスンを届けたいと思い、スタジオを立ち上げました。」

導入マシン

JUNO PILATESリフォーマー４

JUNO PILATESの『リフォーマー4』は、ピラティスの快適さと自由度を追求したモデルです。

スプリングバーは3段階で調節可能、フットバーは6段階に調整できるため、初心者から上級者まで幅広いトレーニングに対応します。

固定式のショルダーレストとローラー付き木製ストッパーにより、安心してエクササイズを行うことができ、ストッパー位置も自由に調節可能です。

耐久性と滑らかな動作を実現するアルミニウム合金レールと、韓国製スプリング5本を採用。

また、豊富なカラーバリエーションにより、スタジオやご自宅の空間に合わせて選べるのも魅力です。

まとめ

ピラティスマシンの詳細はこちらから :https://juno-pilates.jp/juno-pilates-product/

Moepilatesの西村萌さんからは、性能面・デザイン性・サポート体制のすべてに満足しているとのお声をいただきました。

「今までにない動きやすさ」を実感し、生徒様からも「新しい動きができるようになった」という喜びの声が届いています。

導入を検討中の方にとって、今回の導入事例は大きな参考になるはずです。

JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)

「JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)」は、プロフェッショナルから個人インストラクターまで、幅広い層に信頼されるマシンピラティス専門ブランドです。

業界最大級の取り扱い数を誇るマシンラインナップと、実際に「見て・触れて・試せる」ショールーム展開が特徴。導入から設置、アフターサポートまでを一貫して提供することで、スタジオ運営の「不安ゼロ」を実現しています。

