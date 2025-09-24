¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖREZEN¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë ½ñ²È¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Á°ÅÄ³ùÍø»á¤¬½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¸ー¥¨ー¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Þ½½Íò¾¼½ç¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÏÂ¥âー¥É¤Î¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖREZEN¡Ê¥ê¥¼¥ó¡Ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¡¢½ñ²È¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁ°ÅÄ³ùÍø»á¤¬½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ»á¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ÎÉñÂæ¤ÇREZEN¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤¤¡¢¥¢ー¥È¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊ¸²½É½¸½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
9/21¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¸Þ½½ÍòÍå¼ÓÅ¹¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¡ÖREZEN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖREZEN¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¸ー¥¨ー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡ÖRe:Zen¡ÊºÆ¤ÓÁµ¤Ø¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢ÅÁÅý¤È¸½Âå¤ÎÄ´ÏÂ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤ÀÅ¤±¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤ä¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://shop.axesfemme.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=nostalgie&dpcnt=60&sort=07(https://shop.axesfemme.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=nostalgie&dpcnt=60&sort=07)
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û
https://www.instagram.com/axes_x_official_/?hl=ja
Á°ÅÄ³ùÍø¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½ñ²È¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー 5ºÐ¤è¤ê½ñÆ»¤ò»Ï¤áÅìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¶µ°é³ØÉô½ñÆ»²Ê½ñ¤òÂ´¶È¸åÄÌ¿®¶È³¦¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é½ñ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸ÄÅ¸¡ÖETERNAL¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¿¥¤¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£½ñ¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖÏÂ¤ÎÊ¸²½³°¸ò¡×¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://maeda-kamari.com
ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¸ー¥¨ーÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¸Þ½½Íò¾¼½ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖREZEN¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ËÂ©¤Å¤¯¡ÈÁµ¡É¤ÎÀº¿À¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Á°ÅÄ³ùÍø»á¤Ï¡¢½ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Á°ÅÄ³ùÍø»á¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓREZEN¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤ò±Ç¤¹·Ý½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢REZEN¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹ñÆâ³°¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒIGA¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÏÂ¤ÎÊ¸²½³°¸ò¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°ÅÄ³ùÍø»á¤Î¥¢ー¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆREZEN¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¸½Âå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¸ー¥¨ー¡¡¥×¥ì¥¹Ã´Åö¡¡
TEL¡§0120-365-765
E-mail¡§axesfemme-press@iga-group.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.iga-group.com