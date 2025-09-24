【徳島市】徳島市ダイバーシティ経営認定企業を募集中！

徳島市

徳島市では、多様な人材がその能力を最大限発揮できる機会を積極的に提供し、イノベーションの創出・企業価値を創造する中小企業等を「ダイバーシティ経営」と認定しています。

また、認定を受けた企業等のうち、より優れた企業等に対して奨励金を支給します。

令和７年度の募集について

[募集期間]

令和7年10月31日（金）まで

[対象者]

次の要件を満たす者

- 徳島市に本店、主たる事業所もしくは支店（営業所含む）を有する中小企業者、または本市に住民票を有し、本市で事業を営む個人事業主- 徳島市が定める「ダイバーシティ経営」認定項目に関して、一定の基準以上、取り組んでいる企業

（注1）上記の中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者のこと

（注2） 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等は対象外

[認定要件]

認定項目1～3で各1点以上、かつ 合計9点以上取得すること。

[必要書類]

- ダイバーシティ経営企業申請書- ダイバーシティ経営企業認定要件該当表- 認定要件に係る取組み内容がわかる書類（写）- 雇用保険適用事業所設置届（事業主控）- 企業概要（会社案内、パンフレットほか）- （法人）登記全部事項証明書、（個人）住民票及び開業届等- 市税の納税状況確認に係る同意書（当該年度の課税地が徳島市外の場合、納税証明書が必要）

（注1）上記6は、3か月以内に取得したもの、写し可

[提出方法]

上記を確認の上、必要書類を経済政策課へ持参または郵送

（注）必ず、認定要件を満たしているか確認してください。

[注意事項]

- 認定申請書に記載された内容（企業プロフィール、ダイバーシティ経営に向けた主な取組み・成果）は、奨励金の交付決定のための審査に用います。- 企業情報の発信にあたり、取材等を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。- 平成29年度から令和3年度まで実施していた「ワークライフバランス推進事業」において「徳島市職場環境改善・働き方改革宣言企業」として承認・公表されている企業も、徳島市ダイバーシティ経営企業の認定申請ができます。

[認定企業への支援について]

- 認定証を授与するほか、本市ダイバーシティ経営企業ロゴマークをご使用できる- 徳島市の公式広報媒体を活用し「ダイバーシティ経営認定企業」として企業情報を発信をする- 認定を受けた企業のうち、上位の企業に対して奨励金の交付あり（1位：15万、2・3位：10万円、女性活躍推進賞1社：5万円）

[認定の有効期限]

令和7年度認定分は、令和11年3月31日まで有効

[問い合わせ先]

徳島市経済部経済政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館3階）

電話番号：088-621-5225

ファクス：088-621-5196