電動モビリティメーカー(株)ブレイズが、「京都スマートシティエキスポ2025」に出展
株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2025年10月2日（木）～3日（金）に、けいはんなオープンイノベーションセンター
京都スマートシティエキスポは、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点「けいはんな学研都市」において、スマートシティの新たなイノベーションを創出する国際イベントとして2014年から毎年開催されています。
株式会社ブレイズは、次世代の都市交通を支える電動モビリティを展開しており、環境負荷の低減や都市部での新しい移動手段の普及を目指しています。
こうした取り組みが、同エキスポの掲げる「スマートシティの実現」と強く重なり、未来志向の技術・サービスを体験できる場にふさわしいと感じ、今回の出展が決定いたしました。
■ 展示車両
１.極太タイヤが特徴の電動アシスト自転車：スタイル e-バイク（2輪）
２.またがるタイプの特定原付電動バイク：スマートEV 特定原付モデル(2輪)
３.王道の特定原付電動キックボード：キックボードEV ライトモデル(2輪)
４.立ち/座り乗り2WAY対応の特定原付電動キックボード：キックボードEV ベーシックモデル(2輪)
５.立ち/座り乗り2WAY対応：EVスクーター(2輪)
６.屋根付き３輪電動スクーター：EVデリバリー(3輪)
７.レトロな電動クラシックカー：EVクラシック（4輪）
ブレイズ ブース番号：204（２F・モビリティコーナー）
展示車両は試乗も可能です。一般来場者の方も事前申し込みの上でご参加いただけます。
■イベント概要
名称：京都スマートシティエキスポ2025
日時：2025年10月2日（木）、3日（金）
時間：10:00～17:00
会場：けいはんなオープンイノベーションセンター
住所：京都府相楽郡精華町精華台7丁目5－1
入場料：無料（事前申込制）
参加登録方法：https://smartcity.kyoto/expo2025/join
公式サイト：https://smartcity.kyoto/expo2025/
■商品紹介
１.新商品【スタイル e-バイク】
極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。
・ヘルメットは努力義務。
・１回の充電で約90km走行可能。
・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。
・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。
・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。
・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。
スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/
■PRICE：\225,454（税込 \248,000）
２.【スマートEV 特定原付モデル】
16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。
・ヘルメットは努力義務。
・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。
・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）
・バッテリー脱着式
・家庭用コンセントで充電可能
・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。
スマートEV 特定原付モデル公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata
■PRICE：\217,800（税込 \239,580）
３.【キックボードEV ライトモデル】
16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動キックボードです。
・ヘルメットは努力義務。
・バッテリー脱着式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。
・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。
・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）
キックボードEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/
■PRICE
ライトモデル：\108,000（税込 \118,800）
４.【キックボードEV ベーシックモデル】
16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する椅子付き電動キックボードです。
・ヘルメットは努力義務。
・家庭用100Vコンセントで充電可能。
・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。
・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）
・立ち乗り＆座り乗りが出来る2WAY仕様。
・ハンドル、サドルの高さ調整が可能で、どなたにもフィットする万能モデル。
キックボードEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/
■PRICE
ベーシックモデル：\177,800（税込 \195,580）
５.【EV スクーター】
公道走行が可能な、100％電気で走行する折りたたみ【立ち乗り電動バイク】です。
・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約35km
・サドル付きで立っても座っても運転でき、ハンドル、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。
・前後両輪にサスペンションがあり、長時間でも楽々運転。
・簡単に折りたたみができ、折りたたんだ状態で自立するため、室内での保管も可能。
EVスクーター公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evscooter/
■PRICE
【車体価格】\177,800（税込 \195,580）
６.【EVデリバリー】
EVデリバリーは、静かで環境に優しい【３輪タイプの屋根付き電動デリバリーバイク】です。
・運転席と荷台が分かれるタイプのスイング機構と横揺れ防止のサスペンションでカーブもスムーズに曲がれ、ボックスに入れた荷物も安心して運搬。
・100Ｖの家庭用コンセントから充電ができるため、工事が不要。
・走行時に静かで環境に優しく、深夜や早朝の配達も安心。
・車検、車庫登録が不要のため、低ランニングコストを実現。
・原付登録モデル、ミニカー登録モデルから用途に合わせた車両を選択可能。
EVデリバリー公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/
■PRICE
ルーフレスタイプ ：車体価格 \545,000（税込 \599,500）
ルーフ装着タイプ ：車体価格 \588,000（税込 \646,800）
※諸費用は別途必要となります。
７.【EVクラシック】
セミマイナーチェンジをし、より快適で安全な走行を実現した公道走行可能な電気ミニカーです。
・原付ミニカー登録のため、車検・車庫証明が不要
・100Vの家庭用コンセントからの充電が可能
・現代のEV技術で力強い走行を実現し、走り出しからトルクフルな加速力EVクラシック。
公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evclassic/
■PRICE
【車体価格】\1,358,000（税込 \1,493,800）
※諸費用は別途必要となります。
株式会社 ブレイズ
弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。
代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)
＜名古屋本社＞
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地
TEL ：052-414-5527
MAIL：center@blaze-inc.co.jp
【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/
【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/
【事業内容】
＜EVカンパニー＞
立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売
折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売
特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売
電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売
EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売
EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売
軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売