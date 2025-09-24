定番だけではない！パリの新たな魅力を探索するためのガイドエッセイ『新しいパリでしたい１００のこと』発売
株式会社 大和書房
■以前からあるけれど、まだあまり知られていない場所など、泊まる・食べる・買う・見る・歩く・体験するなどを網羅した濃い一冊です。
パリは大人が遊べる街。
序章「新しいパリ」に行く前に
株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『新しいパリでしたい１００のこと ガイドブックに載っていないパリひとり旅』（松崎 桃子 ：著）を2025年9月12日に発売いたします。
定番もいいけど、その先へ。誰かにちょっと自慢したくなるパリひとり旅のすすめ
これまでにない、楽しくて新しい視点から提案するパリのガイドエッセイ誕生！
■以前からあるけれど、まだあまり知られていない場所
■ここ数年で誕生した新しいスポット
■無料で楽しめる無料で楽しめる美術館や文化施設
■なかなか紹介されない「パリの外側」＝アラウンド・パリ
ひとりでも楽しめる、自分だけのパリを探しに行こう！
目次
１章 「新しいパリ」暮らすように泊まる
２章「新しいパリ」を買う
３章「新しいパリ」を体験する
４章「新しいパリ」を食べる
５章「新しいパリ」の隠れたカフェへ
６章「新しいパリ」の小道を散歩する
７章「新しいパリ」で世界を知る
８章「パリの建築」を見る、歩く
著者略歴
松崎 桃子 （まつざき ももこ）
東京都出身。パリ第8大学にて造形芸術を学び、修士課程を修了。現在はラジオ番組の企画・構成を中心に活動し、J - WAVE「JAM THE PLANET」や「WORLD AIR CURRENT」などを担当。旅を通じて世界各地のカルチャーに触れるのが好きで、最近はアジアへのひとり旅がちょっとした楽しみ。
書籍概要
書名 ：新しいパリでしたい１００のこと ガイドブックに載っていないパリひとり旅
著者 ：松崎 桃子
発売日：2025年9月12日
判型 ：文庫判
頁数 ：304ページ
定価 ：990円（税込）
発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp