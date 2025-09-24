定番だけではない！パリの新たな魅力を探索するためのガイドエッセイ『新しいパリでしたい１００のこと』発売

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『新しいパリでしたい１００のこと ガイドブックに載っていないパリひとり旅』（松崎　桃子 ：著）を2025年9月12日に発売いたします。




定番もいいけど、その先へ。誰かにちょっと自慢したくなるパリひとり旅のすすめ

これまでにない、楽しくて新しい視点から提案するパリのガイドエッセイ誕生！


■以前からあるけれど、まだあまり知られていない場所
■ここ数年で誕生した新しいスポット
■無料で楽しめる無料で楽しめる美術館や文化施設
■なかなか紹介されない「パリの外側」＝アラウンド・パリ

など、泊まる・食べる・買う・見る・歩く・体験するなどを網羅した濃い一冊です。


パリは大人が遊べる街。
ひとりでも楽しめる、自分だけのパリを探しに行こう！


目次



序章「新しいパリ」に行く前に
１章　「新しいパリ」暮らすように泊まる
２章「新しいパリ」を買う
３章「新しいパリ」を体験する
４章「新しいパリ」を食べる
５章「新しいパリ」の隠れたカフェへ
６章「新しいパリ」の小道を散歩する
７章「新しいパリ」で世界を知る
８章「パリの建築」を見る、歩く


著者略歴



松崎　桃子 　（まつざき ももこ）


東京都出身。パリ第8大学にて造形芸術を学び、修士課程を修了。現在はラジオ番組の企画・構成を中心に活動し、J - WAVE「JAM THE PLANET」や「WORLD AIR CURRENT」などを担当。旅を通じて世界各地のカルチャーに触れるのが好きで、最近はアジアへのひとり旅がちょっとした楽しみ。


書籍概要



書名　：新しいパリでしたい１００のこと ガイドブックに載っていないパリひとり旅


著者　：松崎　桃子


発売日：2025年9月12日


判型　：文庫判


頁数　：304ページ


定価　：990円（税込）


発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp