定番だけではない！パリの新たな魅力を探索するためのガイドエッセイ『新しいパリでしたい１００のこと』発売

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『新しいパリでしたい１００のこと ガイドブックに載っていないパリひとり旅』（松崎 桃子 ：著）を2025年9月12日に発売いたします。

定番もいいけど、その先へ。誰かにちょっと自慢したくなるパリひとり旅のすすめ

これまでにない、楽しくて新しい視点から提案するパリのガイドエッセイ誕生！

■以前からあるけれど、まだあまり知られていない場所

■ここ数年で誕生した新しいスポット

■無料で楽しめる無料で楽しめる美術館や文化施設

■なかなか紹介されない「パリの外側」＝アラウンド・パリ





など、泊まる・食べる・買う・見る・歩く・体験するなどを網羅した濃い一冊です。

パリは大人が遊べる街。

ひとりでも楽しめる、自分だけのパリを探しに行こう！

目次

序章「新しいパリ」に行く前に

１章 「新しいパリ」暮らすように泊まる

２章「新しいパリ」を買う

３章「新しいパリ」を体験する

４章「新しいパリ」を食べる

５章「新しいパリ」の隠れたカフェへ

６章「新しいパリ」の小道を散歩する

７章「新しいパリ」で世界を知る

８章「パリの建築」を見る、歩く

著者略歴

松崎 桃子 （まつざき ももこ）

東京都出身。パリ第8大学にて造形芸術を学び、修士課程を修了。現在はラジオ番組の企画・構成を中心に活動し、J - WAVE「JAM THE PLANET」や「WORLD AIR CURRENT」などを担当。旅を通じて世界各地のカルチャーに触れるのが好きで、最近はアジアへのひとり旅がちょっとした楽しみ。

書籍概要

書名 ：新しいパリでしたい１００のこと ガイドブックに載っていないパリひとり旅

著者 ：松崎 桃子

発売日：2025年9月12日

判型 ：文庫判

頁数 ：304ページ

定価 ：990円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp