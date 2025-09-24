熊プロ特製！ゲストの俳優・平野宏周も、稲田も絶賛の「無限せんべい」とは!?　『つまみは紅しょうが　男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』９月27日（土）23:30～放送

吉本興業株式会社

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークするBSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。9月27日（土）の放送回では、前回からの引き続きで、話題の男性同士の恋愛ドラマや『ウルトラマンZ』など、人気作に出演する俳優の平野宏周（ひらのこうしゅう）がゲストに登場します。

熊プロの名言「恥ずかしいことはカッコいいこと」は、自由人・平野に刺さるのか!?

ゲストとのトークにて、平野が「マネージャーからお叱りを受ける」というエピソードが披露されると、熊元プロレスは「あーー…お叱り受けてそう」と苦笑。「16歳から（芸能界に）入ってきてるので、マナーがわからない」と話す平野ですが、さまざまな“やらかし”エピソードが語られ、熊プロは「マネージャーを怒らせてばっかりやん」とポツリ。いろいろな話を聞いたうえで、「恥ずかしいことはカッコいいこと」と名言的にアドバイスしますが、平野にはそのアドバイスがいまいちピンと来てないようで…!?

続いて、恒例の熊元プロレスによる手作りおつまみコーナーへ。韓国のりとチーズが大好きだという平野のために作る超簡単おつまみですが、熊プロは「これ、オリジナルというか…バズってます！」と、すでに世の中にあるレシピであることを自己申告するも、稲田から「それ、言わんでも良かったんちゃう？」と諭される一幕も。そして、熊プロがおつまみを作る流れの中で、「乾かす」という、料理の工程の中ではあまり見たことがない手順を踏んでいるのを見て、一同、騒然に。出来上がったものを試食することになり、チーズが大好きだという平野は、はたしてどんな評価をくだすのでしょうか？

ゲスト・平野が最後の晩餐に食べたいと思った“ハイカロリーな”あるものとは!?

おつまみを作っているときに、稲田から「いちばん好きな食べ物は？」を聞かれますが、「…むずくないですか」と返す平野に、「パッと答えてほしかった」と稲田。そこから話は「死ぬ前に最後に食べるものは何？」という話題になりますが、平野が自分で言ったものの「でも、最後に胃もたれするのイヤだからなぁ…」と言った、ハイカロリーな食べ物とは一体!?

最後には「男子～飲みゲーするで～」ということで一緒にゲームをすることに。カードに描かれている有名人の身長が高い方が勝ちになる「有名人インディアンポーカー」ですが、自分のカードは自分では見れないということで、まわりの反応やコメントを見ながら探り合っていくという内容。罰ゲームを受けることになるのは誰なのでしょうか。その人の飲んだ後の“うすめ”のリアクションにも注目してください。

『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:30より放送。第1・第2・第5土曜23:30からは、これまでの放送回で人気があったものを再放送もされているので、毎週、いろいろな形で楽しんでください！

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：９月27日（土）23:30～24:00

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト：平野宏周

視聴方法：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984