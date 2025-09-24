【暗号資産取引所のOKJ】 『チェーンリンク（LINK）』の取扱いに関するお知らせ
オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、暗号資産交換業者として、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。
いつもOKJをご利用いただきありがとうございます。
当社は、OKJ（暗号資産取引所）にて、『チェーンリンク（LINK）』を、2025年10月1日（水）に取扱い開始することをお知らせいたします。これにより、OKJは、48種類の暗号資産を取扱うことになります。
Chainlink はブロックチェーン技術と現実世界のデータをつなぐ分散型オラクルプラットフォームであり、スマートコントラクトが外部のデータソース、API、従来のシステム等を安全に連携できるようにする仕組みです。LINKはChainlinkエコシステム内のサービスに利用され、ノード運営者が正確で信頼性の高いデータを提供するためのインセンティブとなっています。機関投資家や開発者による Chainlinkの採用が進むにつれ、LINKは拡大するオンチェーン経済における基盤的な存在として、その重要性を高め続けています。
■詳細情報
取扱い開始暗号資産：チェーンリンク（LINK）
対応サービス：取引所、販売所、積立、入出庫
取扱い開始予定日時：2025年10月1日（水） 17時00分
※開始時刻は前後する場合がございます。
■対応ネットワーク
Ethereum
■チェーンリンク（LINK）の概要
名称：Chainlink（チェーンリンク）
シンボル：LINK
関連サイト：https://chain.link/
当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。
【会社概要】
会社名： オーケーコイン・ジャパン株式会社
所在地 ： 東京都港区⻁ノ門1-2-10 ⻁ノ門桜田通ビル5階
設立年月 ： 2017年9月
代表者 ： 代表取締役 馮 鐘揚
事業内容 ： 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供
登録番号 ： 関東財務局長 第00020号
URL ： https://www.okcoin.jp/