ウィルゲート、AI×SEOツール「TACT SEO」のAIライティング精度を大幅改善！記事のトップ10ランクイン率が1.3倍上昇

株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下「ウィルゲート」）が提供するAI×SEOツール「TACT SEO(https://tact-seo.com/)」は、簡単SEO記事作成機能にて使用する生成AIの精度を大幅に向上させることに成功し、作成した記事のトップ10ランクイン率が1.3倍上昇（2025年4月と7月での比較）したことをお知らせいたします。

【概要】

◯プロンプトの改善を重ね、記事作成機能（AIライティング）で作成した記事の上位化率が上昇

・2025年4月と比較し、2025年7月に作成した記事の検索トップ10表示率が1.3倍上昇

◯記事作成機能の調査ステップを自動化し対策キーワードを入力するだけで、記事が3分で自動完成

・使用する関連キーワードの指定やタイトル、見出し作成等のステップをツールが自動対応

・本文まで入力された状態の記事が自動作成

SEO課題を自動抽出する上位表示支援SEOツール「TACT SEO」について

「TACT SEO」はウィルゲートが3,800社以上のSEOコンサルティングの知見をもとに開発した、狙ったキーワードで上位表示するためのSEOツールです。延べ6,500社（2025年5月時点）のSEO対策に取り組む企業様にご利用いただいています。

「簡単SEO記事作成」機能では、検索上位のページ情報を参考にSEOで上位化するために必要な要素を自動で抽出し、記事の見出しから本文までをAIが全て自動で作成します。

直近では会員登録不要で約10秒でAIリライトを体験できる機能もリリースしており、以下より3記事分無料でお試しできます。

https://tact-seo.com/rewrite_article/

＜TACT SEO成功事例＞

・検索ボリュームが2万以上のビッグワードで軒並み3位以内、流入増加を達成！食品・建設業界を中心に広くITソリューションを提供する企業が「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入し、自走できるデジタルマーケティングチームを確立した事例／株式会社内田洋行ITソリューションズ様

https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/uchida-it/

・イベント機材のレンタル事業者が「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入後、軒並み検索トップになり、問い合わせも10倍以上に増やせた事例。スピーディーに成果につなげる秘訣とは？／有限会社グローバルステージ様

https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/global-stage/

・教育・検定試験事業を手掛ける企業が「TACT SEO」活用を導入後、成約件数やリードの質が大幅にアップ。AI機能を駆使して、内製化の確立を進めている事例／株式会社イー・コミュニケーションズ様

https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/e-communications/

ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。

現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ作成のリソースの提供・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、独自の決裁者検索データベースを元に、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

