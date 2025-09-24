ゴルフグローブ NEW『ULTRA GRIP WARM』新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、シリコーンの力で強力なグリップ力を追求した「ULTRA GRIP」※1から、冬用モデルとして『ULTRA GRIP WARM』を10月16日に発売します。

価格はオープンです。

同商品は、寒さ対策に加えグリップ力や手入れ感にもこだわることで、できる限り普段と変わらない着用感でプレーしたいというゴルファーの要望に応えた冬用グローブのリニューアルモデルです。

「ULTRA GRIP」でご好評をいただいている、手のひら側全面にシリコーンプリント加工を施した強力なグリップ力を保持し、寒さ対策として、甲側外側のフリース素材と内側の吸湿発熱素材の間に防風・防水フィルムを挟み込んだ3層構造設計により高い防寒機能を発揮しています。加えて新たに、手のひら側にはソフトな合成皮革とフリース素材を重ね合わせることで、温かさと手入れ感を追求。さらに手首部にもフリース素材を長めに採用し、保温性を確保しました。スリット部にはクロスカット(R)※2を搭載しホールド感とフィット感を追求しました。

また、両手親指、人差し指先端部にスマホ対応生地を採用しグローブを着用したままタッチパネル操作が可能です。

当社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けてまいります。

※1 「ULTRA GRIP」の商品情報はこちらをご確認ください。

https://jp.golf.bridgestone/shop/g/gGL2505WB21

※2 甲側スリット部を斜めにカットし、手のひら側の生地の余りを軽減することでホールド感と

フィット感を追求する製法。