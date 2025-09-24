白鶴酒造がファームストン株式会社を完全子会社化

白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、2025年9月22日付でファームストン株式会社（本社：東京都大田区）の全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。これにより、当社グループにおける酒類輸入販売事業のさらなる強化を図ります。

ファームストン株式会社は、1987年に創業した日本初のオーストラリアワイン専門の輸入商社です。現地ワイナリーとの直接取引にこだわり、テーブルワインからプレミアムワインまで幅広い商品を展開しています。また、日本最大級のワインコンテスト「ジャパンワインチャレンジ」において、過去6回にわたり「最優秀輸入者賞」を受賞するなど、高い評価を得ています。

今後、ファームストンの専門性に白鶴酒造の全国的な販売網を融合し、オーストラリアワインのさらなる市場拡大を目指してまいります。

なお、株式取得後の9月22日以降も石田博巳が代表取締役社長を務め、ファームストンの経営を担います。

【ファームストン株式会社 概要】

社名：ファームストン株式会社

代表取締役社長：石田 博巳（いしだ ひろみ）

設立：1987年10月8日

所在地：東京都大田区大森西5-27-4 ファームストンビル6階

事業内容：オーストラリア産に特化したワインの輸入・卸売

売上高：約10億円

従業員：17名

ホームページ：https://www.farmstone.co.jp/

