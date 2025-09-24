【10/6開催！】地域別に紹介・日産系ディーラーのクチコミ分析から紐解く 集客向上のヒント

株式会社カンリー

Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年10月6日（月）13時より日産系ディーラー向けセミナー「地域別に紹介・日産系ディーラーのクチコミ分析から紐解く 集客向上のヒント」をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://go.can-ly.com/251006_canly?utm_source=251006_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

自動車販売を取り巻く環境は大きく変化し、顧客は来店前にGoogleマップのクチコミを確認するのが当たり前になっています。販売実績や店舗規模に関わらず、クチコミの印象が来店や問い合わせに直結し、ディーラー全体のブランド力にも影響を与えています。

しかし現場任せの運用では「クチコミが集まらない」「ネガティブな声が目立つ」といった課題が残り、本部施策やキャンペーンの成果にも影響します。

そこで本セミナーでは、日産系自動車ディーラーに寄せられた大量のクチコミをAIで分析。クチコミ数や評点とWEBサイトボタンクリック数の相関、カテゴリ別の評価傾向、エリアごとの特徴的なキーワードを徹底解説します。顧客満足度を高めつつ新規集客やキャンペーン浸透を実現するためのヒントを、データに基づきお伝えします。

■本セミナーでわかること

- 日産系ディーラーに寄せられたクチコミ・評価は、消費者の行動にどう影響するのか- 「接客」「整備」「キャンペーン」「新車」など、ディーラー特有ワードは他にどんな言葉と組み合わさって語られているのか- 地域ごとに集まるクチコミの特徴や、それをふまえた集客のヒントとは- 新規集客や本部施策の浸透につながるクチコミ活用の具体的な方法

■こんな方におすすめ

- 集客力を高めるヒントを知りたい経営・マーケティング部門長様- Googleマップを活用した集客に関心があり、具体的な対策を知りたい方

＜開催概要＞

日 時：10月6日（月）13時00分～13時45分

開催場所：オンライン（Zoom）開催

参加費用：無料

講演内容：地域別に紹介・日産系ディーラーのクチコミ分析から紐解く

集客向上ヒント

当日ご都合が悪く視聴できない方もぜひお申し込みください！

お申し込みいただいた方にはセミナー後、アーカイブ動画をご案内いたします。

株式会社カンリー

マーケティング部 児玉 良太

東北大学卒業後、新卒で株式会社カンリーに入社。

現在に至るまでWEB広告・ウェビナー・展示会・SEO・コンテンツ作成・サービスサイト改善等、オンライン・オフライン双方を活用した統合的なマーケティング業務全般の戦略立案→実行までを担当している。

カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、 Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）カンリー福利厚生について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com