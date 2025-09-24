ネットプロテクションズ、後払い決済サービス「NP後払いair」を株式会社OSCホームファシリティの「住まサポ」に提供開始

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）は、「住まサポ」を運営する株式会社OSCホームファシリティ（所在地：東京都国分寺市、代表取締役社長：坂田 晋一）に、後払い決済サービス「NP後払いair」の提供を開始しました。リフォームや庭の剪定の現場運用において、現金依存の低減、追加工事に伴う精算の簡素化、店舗別売上管理の効率化を支援します。

■導入背景

OSCホームファシリティでは、現金取引に伴う売上・釣銭・保管管理の煩雑さ、追加工事発生時の現金集金の手間に加え、本部での店舗別売上・入金の突合・管理が課題でした。さらに、請求・督促を自社運用することによる業務負荷と、内部統制上のリスク管理も重要なテーマとなっていました。

■選定理由と期待効果

これらの課題解決に向け、与信審査から請求書発行・代金回収までを一気通貫で提供し、未回収リスクを当社が保証する「NP後払いair」を選定しました。導入により、現金管理リスクおよび事務負荷の低減、追加工事時の精算オペレーションの標準化、本部による店舗別の売上・回収状況の一元管理・可視化を実現します。あわせて、請求・督促プロセスの適正化と記録整備を通じてコンプライアンス／内部統制の強化に寄与し、現場・本部双方の業務効率化を推進します。

2021年に当社との資本提携に基づく活動として、JCB加盟店に対し当社のサービス販売を協業推進している株式会社ジェーシービーにより、今回のサービス導入を推進いただきました。（※）ジェーシービーには、弊社「NP後払い」「atone」「NP後払いair」「NP掛け払い」各サービスをご紹介いただいております。

https://corp.netprotections.com/news/press/corporate/20210824/

■「NP後払いair」について

「NP後払いair」は、水道・ガスの修理、ハウスクリーニング、住設機器の設置・修理など、訪問型の役務サービスで使える後払い決済サービスです。利用者は、サービスを受けた後日に代金を支払うことができるため、当日の現金準備が不要となります。追加請求発生時に手持ち不足になる心配もありません。会員登録やクレジットカード情報の入力も不要です。一方、NP後払いairを導入した事業者は、与信から請求書発行、代金回収までの全てを当社にアウトソースでき、未回収リスクも保証されます。回収・集金業務にかかる負荷・負担や、現金の違算・紛失リスクも解消でき、本来業務へより集中できます。

https://www.netprotections.com/air/

■株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

■株式会社OSCホームファシリティ 会社概要

商号 ：株式会社OSCホームファシリティ

代表者 ：代表取締役社長 坂田 晋一

URL ：https://folme.jp/

事業内容 ：住設・家電の販売・設置、住まいのサポート、各種工事

設立 ：2022年12月14日

資本金 ：2千万円 （(株)Olympicグループ 連結企業）

所在地 ：東京都国分寺市東戸倉2-18-7






