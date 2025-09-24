「mojojojo トートバッグ＆ポーチセットBOOK」9月30日より全国の書店・雑貨店で新発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、ぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」とのコラボレーションアイテム「mojojojoトートバッグ＆ポーチセットBOOK」を、2025年9月30日（火）に新発売し、全国の書店・雑貨店で順次販売開始します。

＜トートバッグ＞

A4もすっぽり入る大きさ！使いやすい内ポケットとマグネットボタンつき

＜ポーチ＞

＜商品概要＞

商品名：「mojojojo トートバッグ＆ポーチセットBOOK」

※商品説明冊子付

発売日：2025年9月30日（火）

サイズ：トートバッグ W420×H340×D90mm（取手550mm）

ポーチ W190×145mm

価格：税込2,178円

取扱店舗：https://hon-hikidashi.jp/goods/76656/ ※順次販売

■「mojojojo」について

ぬいぐるみ作家の尾崎歩美さんが展開するぬいぐるみ・雑貨ブランドです。一つひとつ手縫いで作られるぬいぐるみには、独特の表情と素朴な温かみがあり、多くのファンに支持されています。2024年7月にカプセルトイとして発売されたフィギュアマスコットが「ゆるくてかわいい」とSNSを中心に話題となり、Instagramのフォロワー数は7.8万人を超え、グッズも完売が続出している注目のブランドです。

「mojojojo」公式Instagram：https://www.instagram.com/mojojojogram/

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部 商品本部 文具雑貨事業部PB開発課

担当：石橋、石井

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp