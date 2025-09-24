アイドル猫「短足兄妹 茶太郎＆きなこ」が招き猫のポーズで年末のお掃除を応援！『キレキラ！トイレクリーナー 招き猫デザイン』数量限定発売

大王製紙株式会社

衛生用紙製品No.1ブランド※1の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）は、住空間の“キレイを気楽に”する拭き掃除ブランド「キレキラ！」から、幅広い世代に人気のアイドル猫「短足兄妹 茶太郎＆きなこ」をパッケージデザインに採用した『キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン 爽やかなみかんの香り つめかえ用20枚』（1商品）を2025年10月1日（水）から数量限定で全国発売します。

また、「キレキラ！」の全商品を対象に、商品を購入いただくと抽選で合計1,300名さまにプレゼントが当たる「ちょこっと拭くと福を呼ぶ！キャンペーン」を2025年10月1日（水）から実施します。

『キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン 爽やかなみかんの香り つめかえ用20枚』

■発売の狙い

手軽に日々の中で行える”ちょこっと掃除”にぴったりなお掃除商品を展開する「キレキラ！」は、楽しみながら年末のトイレ掃除をしていただけるよう、これまで東山動植物園の人気ゴリラ「シャバーニ」や、日本一楽しい学習ドリルとして親子に人気の「うんこドリル」など、さまざまなコラボレーションを行い、好評をいただいてまいりました。

本年は、ちょこっと“拭(ふく)”掃除をするたびに“福(ふく)”が訪れるよう願いを込め、「キレキラ！」初のコラボとなる、幅広い世代に人気のアイドル猫「短足兄妹 茶太郎＆きなこ」が“福を招く”招き猫に扮したパッケージデザインの『キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン 爽やかなみかんの香り』を数量限定で発売します。

また、「キレキラ！」全商品が対象となるプレゼントキャンペーン「ちょこっと拭くと福を呼ぶ！キャンペーン」を併せて実施。日頃の”ちょこっと掃除”で手軽に年末のお掃除をしていただけるよう応援してまいります。

■商品について

本商品は、招き猫のポーズをした「茶太郎＆きなこ」が可愛らしく並んだ縁起の良いパッケージデザインです。トイレ掃除をするたびに福が訪れるよう願いを込めて、香りには福が来る縁起物といわれる「みかん」の爽やかな香りを採用しました。

また、水分たっぷりの厚手シートには、世界初技術※2の“ナノ繊維（セルロースナノファイバー）”を配合し、スイスイ拭いても破れにくい仕様です。除菌99.9％※3、ウイルス除去※3※4、消臭※5、24 時間抗菌・防臭※3※6の4つの機能付きで、シート1枚でトイレ掃除をしていただけます。

※1:インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2024年度メーカー別売上金額）

※2:トイレ用ペーパークリーナーにセルロースナノファイバーを配合する技術。Mintel社データベース内2017年5月大王製紙調べ。

※3:特定の菌（及びウイルス）・条件下で試験。すべての菌・ウイルスに同様の効果が得られるものではありません。

※4:エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。液が多い状態でご使用ください。

※5:大王製紙調べ、検知管法。

※6:一般的なタイル材を抗菌。

― 『キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン』 商品概要 ―

【商 品 名】

キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン

爽やかなみかんの香り つめかえ用20枚

【発 売 日】

2025年10月1日（水）から数量限定で全国発売

【商品内容】

1商品／オープン価格

【商品規格】

シートサイズ：約225mm×約330mm 入り数：20枚（10枚×2パック）

【公式HP】

https://www.elleair.jp/product/detail/kirekira_12_0008

【お問い合わせ】

エリエールお客様相談室 フリーダイヤル：0120-205205

お問い合わせフォーム：https://www.elleair.jp/inquiry/rules

― 商品特長 ―

■アイドル猫「茶太郎＆きなこ」が、“福を呼ぶ”招き猫になってパッケージに登場！【NEW】

・外装パッケージには、招き猫ポーズをした「茶太郎＆きなこ」が登場。

スローガンである“ちょこっと拭くと福を呼ぶ！”を表す「拭」と「福」の文字が描かれた赤い腹掛けを身に着けて、”ちょこっと掃除”を応援します。

・内装パックは、「拭」と「福」の文字がちりばめられた縁起の良いデザイン。

内装パック

■“福が来る”といわれる縁起物「みかん」の爽やかな香り【NEW】

・トイレ掃除をするたびに福を呼ぶよう願いを込め、縁起物である「みかん」の爽やかな香りを採用。

■「除菌99.9％、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭」を兼ね備えた厚手のシート

・1枚のシートで「除菌99.9％、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭」の4つの機能が叶う！

・世界初技術のナノ繊維（セルロースナノファイバー)を配合した厚手のシートで破れにくい仕様。

さらに、水分たっぷりでお掃除の最後まで乾きにくく、トイレにも流せます。

【参考】短足兄妹 茶太郎&きなこについて

Instagramフォロワー数45万人を超える「短足兄妹 茶太郎&きなこ」。短くてキュートな手足でのしぐさや表情が「愛おしすぎる！」とたちまち人気者に。

短足よりさらに短いど短足ののんびり屋さん「茶太郎」と、むちむちなボディで短足のおてんば娘「きなこ」。

写真集やグッズにもなったり、その愛らしい姿から多くのファンを魅了し続けている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/amaccho5160/ (C)anicas

― 「キレキラ！」全商品対象「ちょこっと拭くと福を呼ぶ！キャンペーン」 ―

１.「キレキラ！ちょこっと拭くと福を呼ぶ！ちょこっとご褒美プレゼントキャンペーン」概要

【名称】

「キレキラ！ちょこっと拭くと福を呼ぶ！ちょこっとご褒美プレゼントキャンペーン」

【レシート有効期間】

2025 年10 月1 日（水）～ 2025 年12 月31 日（水）まで

【応募締切】

2026 年1 月5 日（月）23:59まで

【対象商品】

キレキラ！全商品

【応募方法】

１. キャンペーン期間中に対象商品を1品以上購入して、レシートをGET!

２. キャンペーンページ内の「応募はこちら」ボタンを押して購入商品のレシートをアップロード

３. 必要事項を入力して応募完了

【賞品】

えらべるPay 500ポイント

【当選人数】

抽選で1,000 名さま

【特設サイト】

https://www.elleair.jp/kirekira/campaign/fukufuku2025/

※お1人さま何口でもご応募できますが、当選はお1人さま1回に限らせていただきます。

※日本国内のどの販売店でご購入いただいたレシートでも応募いただけます。

※当選された方には、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡させていただきます。

※その他キャンペーンの詳細および注意事項は、上記特設サイトをご参照ください。

２.「キレキラ！ちょこっと拭くと福を呼ぶ！#ちょこっと掃除 投稿キャンペーン」概要

【名称】

「キレキラ！ちょこっと拭くと福を呼ぶ！#ちょこっと掃除 投稿キャンペーン」

【開催期間】

2025 年10 月15 日（水）10:00 ～ 2026 年3 月31 日（火）23:59まで

【応募締切】

第1回抽選 2025年11月30日（日）23:59まで

第2回抽選 2026年 1月31日（土）23:59まで

第3回抽選 2026年 3月31日（火）23:59まで

【対象商品】

キレキラ！全商品

【応募方法】

１. ご自身のXアカウントでログインし、エリエール公式アカウント（@elleairofficial）をフォロー

２. キャンペーンツイートの画像からあなたが使用した「キレキラ！」商品を選び、指定のタグ「#ちょこっと掃除」をつけて、商品を使用した感想を投稿

３.「キレキラ！」商品を使用している時の画像をつけて投稿すると、当選確率アップ！

【賞品】

選べるe-GIFT1,000円分

【当選人数】

抽選で各回100 名さま（合計300名さま）

【特設サイト】

https://www.elleair.jp/kirekira/campaign/fukufuku2025/

※お1人さま何口でもご応募できますが、当選はお1人さま1回に限らせていただきます。

※当選された方には、エリエール公式アカウントより、Xのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡させていただきます。

※その他キャンペーンの詳細および注意事項は、上記特設サイトをご参照ください。