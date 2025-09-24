アイドル猫「短足兄妹 茶太郎＆きなこ」が招き猫のポーズで年末のお掃除を応援！『キレキラ！トイレクリーナー 招き猫デザイン』数量限定発売

大王製紙株式会社

衛生用紙製品No.1ブランド※1の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）は、住空間の“キレイを気楽に”する拭き掃除ブランド「キレキラ！」から、幅広い世代に人気のアイドル猫「短足兄妹 茶太郎＆きなこ」をパッケージデザインに採用した『キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン 爽やかなみかんの香り つめかえ用20枚』（1商品）を2025年10月1日（水）から数量限定で全国発売します。


また、「キレキラ！」の全商品を対象に、商品を購入いただくと抽選で合計1,300名さまにプレゼントが当たる「ちょこっと拭くと福を呼ぶ！キャンペーン」を2025年10月1日（水）から実施します。



『キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン 爽やかなみかんの香り つめかえ用20枚』



■発売の狙い


手軽に日々の中で行える”ちょこっと掃除”にぴったりなお掃除商品を展開する「キレキラ！」は、楽しみながら年末のトイレ掃除をしていただけるよう、これまで東山動植物園の人気ゴリラ「シャバーニ」や、日本一楽しい学習ドリルとして親子に人気の「うんこドリル」など、さまざまなコラボレーションを行い、好評をいただいてまいりました。


本年は、ちょこっと“拭(ふく)”掃除をするたびに“福(ふく)”が訪れるよう願いを込め、「キレキラ！」初のコラボとなる、幅広い世代に人気のアイドル猫「短足兄妹 茶太郎＆きなこ」が“福を招く”招き猫に扮したパッケージデザインの『キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン 爽やかなみかんの香り』を数量限定で発売します。


また、「キレキラ！」全商品が対象となるプレゼントキャンペーン「ちょこっと拭くと福を呼ぶ！キャンペーン」を併せて実施。日頃の”ちょこっと掃除”で手軽に年末のお掃除をしていただけるよう応援してまいります。



■商品について


本商品は、招き猫のポーズをした「茶太郎＆きなこ」が可愛らしく並んだ縁起の良いパッケージデザインです。トイレ掃除をするたびに福が訪れるよう願いを込めて、香りには福が来る縁起物といわれる「みかん」の爽やかな香りを採用しました。


また、水分たっぷりの厚手シートには、世界初技術※2の“ナノ繊維（セルロースナノファイバー）”を配合し、スイスイ拭いても破れにくい仕様です。除菌99.9％※3、ウイルス除去※3※4、消臭※5、24 時間抗菌・防臭※3※6の4つの機能付きで、シート1枚でトイレ掃除をしていただけます。



※1:インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2024年度メーカー別売上金額）


※2:トイレ用ペーパークリーナーにセルロースナノファイバーを配合する技術。Mintel社データベース内2017年5月大王製紙調べ。


※3:特定の菌（及びウイルス）・条件下で試験。すべての菌・ウイルスに同様の効果が得られるものではありません。


※4:エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。液が多い状態でご使用ください。


※5:大王製紙調べ、検知管法。


※6:一般的なタイル材を抗菌。




― 『キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン』 商品概要 ―


【商 品 名】


　キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 招き猫デザイン


　爽やかなみかんの香り つめかえ用20枚


【発 売 日】


　2025年10月1日（水）から数量限定で全国発売


【商品内容】


　1商品／オープン価格


【商品規格】


　シートサイズ：約225mm×約330mm　入り数：20枚（10枚×2パック）


【公式HP】


　https://www.elleair.jp/product/detail/kirekira_12_0008


【お問い合わせ】


　エリエールお客様相談室　フリーダイヤル：0120-205205


　お問い合わせフォーム：https://www.elleair.jp/inquiry/rules



― 商品特長 ―


■アイドル猫「茶太郎＆きなこ」が、“福を呼ぶ”招き猫になってパッケージに登場！【NEW】


・外装パッケージには、招き猫ポーズをした「茶太郎＆きなこ」が登場。


　スローガンである“ちょこっと拭くと福を呼ぶ！”を表す「拭」と「福」の文字が描かれた赤い腹掛けを身に着けて、”ちょこっと掃除”を応援します。


・内装パックは、「拭」と「福」の文字がちりばめられた縁起の良いデザイン。





内装パック

■“福が来る”といわれる縁起物「みかん」の爽やかな香り【NEW】


・トイレ掃除をするたびに福を呼ぶよう願いを込め、縁起物である「みかん」の爽やかな香りを採用。



■「除菌99.9％、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭」を兼ね備えた厚手のシート


・1枚のシートで「除菌99.9％、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭」の4つの機能が叶う！


・世界初技術のナノ繊維（セルロースナノファイバー)を配合した厚手のシートで破れにくい仕様。


　さらに、水分たっぷりでお掃除の最後まで乾きにくく、トイレにも流せます。



【参考】短足兄妹 茶太郎&きなこについて


Instagramフォロワー数45万人を超える「短足兄妹 茶太郎&きなこ」。短くてキュートな手足でのしぐさや表情が「愛おしすぎる！」とたちまち人気者に。


短足よりさらに短いど短足ののんびり屋さん「茶太郎」と、むちむちなボディで短足のおてんば娘「きなこ」。


写真集やグッズにもなったり、その愛らしい姿から多くのファンを魅了し続けている。


公式Instagram：https://www.instagram.com/amaccho5160/　(C)anicas








― 「キレキラ！」全商品対象「ちょこっと拭くと福を呼ぶ！キャンペーン」 ―


１.「キレキラ！ちょこっと拭くと福を呼ぶ！ちょこっとご褒美プレゼントキャンペーン」概要


【名称】


　「キレキラ！ちょこっと拭くと福を呼ぶ！ちょこっとご褒美プレゼントキャンペーン」


【レシート有効期間】


　2025 年10 月1 日（水）～ 2025 年12 月31 日（水）まで


【応募締切】


　2026 年1 月5 日（月）23:59まで


【対象商品】


　キレキラ！全商品


【応募方法】


　１. キャンペーン期間中に対象商品を1品以上購入して、レシートをGET!


　２. キャンペーンページ内の「応募はこちら」ボタンを押して購入商品のレシートをアップロード


　３. 必要事項を入力して応募完了


【賞品】


　えらべるPay 500ポイント


【当選人数】


　抽選で1,000 名さま


【特設サイト】


　https://www.elleair.jp/kirekira/campaign/fukufuku2025/



※お1人さま何口でもご応募できますが、当選はお1人さま1回に限らせていただきます。


※日本国内のどの販売店でご購入いただいたレシートでも応募いただけます。


※当選された方には、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡させていただきます。


※その他キャンペーンの詳細および注意事項は、上記特設サイトをご参照ください。




２.「キレキラ！ちょこっと拭くと福を呼ぶ！#ちょこっと掃除　投稿キャンペーン」概要


【名称】


　「キレキラ！ちょこっと拭くと福を呼ぶ！#ちょこっと掃除　投稿キャンペーン」


【開催期間】


　2025 年10 月15 日（水）10:00 ～ 2026 年3 月31 日（火）23:59まで


【応募締切】


　第1回抽選　2025年11月30日（日）23:59まで


　第2回抽選　2026年 1月31日（土）23:59まで


　第3回抽選　2026年 3月31日（火）23:59まで


【対象商品】


　キレキラ！全商品


【応募方法】


　１. ご自身のXアカウントでログインし、エリエール公式アカウント（@elleairofficial）をフォロー


　２. キャンペーンツイートの画像からあなたが使用した「キレキラ！」商品を選び、指定のタグ「#ちょこっと掃除」をつけて、商品を使用した感想を投稿


　３.「キレキラ！」商品を使用している時の画像をつけて投稿すると、当選確率アップ！


【賞品】


　選べるe-GIFT1,000円分


【当選人数】


　抽選で各回100 名さま（合計300名さま）


【特設サイト】


　https://www.elleair.jp/kirekira/campaign/fukufuku2025/



※お1人さま何口でもご応募できますが、当選はお1人さま1回に限らせていただきます。


※当選された方には、エリエール公式アカウントより、Xのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡させていただきます。


※その他キャンペーンの詳細および注意事項は、上記特設サイトをご参照ください。