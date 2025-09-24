【100名規模の仮面舞踏会】遊び心あふれるコンセプト恋活イベントを東京＆大阪で開催決定

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、「ORIENTAL LOUNGE」の会場を貸し切り、9月・10月に東京・大阪で特別な恋活イベントを開催いたします。アルコール飲み放題付きで、最大100名規模の出会いの場を提供します。

●魅力ポイント

・遊び心あふれるコンセプト恋活イベント

顔を隠したまま会話する仮面舞踏会や、季節感あふれるハロウィン企画は、普段の婚活では味わえない特別体験。非日常の演出が、お相手の内面に惹かれるきっかけを生み出します。

・ラグジュアリーな会場を完全貸切、アルコール飲み放題付き

最大100名が参加可能な特別空間を貸し切りでご用意。他の利用客を気にせず、安心して出会いを楽しんでいただけます。

・恋の仕掛けが詰まった特別企画で自然に距離が縮まる

会話のきっかけとなる多彩な企画を豊富にご用意。自然体のまま交流を深められます。

●イベント詳細

▼大阪開催：オリエンタルラウンジ大阪駅前店

日程：9/28 (日) 15:00～

企画詳細：「仮面舞踏会」

参加人数：男性50名・女性50名程度（最大100名）

参加費：男性6,100円 女性4,700円

対象年齢：男女20代・30代

飲食：アルコール・ソフトドリンク飲み放題付き

URL：https://www.partyparty.jp/party-detail/pid1657492

▼東京開催：オリエンタルラウンジ恵比寿店

日程：10/25 (土) 15:00～

企画詳細：「ハロウィンパーティー」

参加人数：男性50名・女性50名程度（最大100名）

参加費：男性6,900円 女性2,900円

対象年齢：男性25～36歳・女性24～35歳

飲食：アルコール・ソフトドリンク飲み放題付き

URL：https://www.partyparty.jp/party-detail/pid1666137

●今後の展望

今後も定期的な開催を通じて、多様なニーズに応える出会いの場を継続的に創出してまいります。さらに、開催都市の拡大や季節ごとのテーマ企画に加え、他企業とのコラボレーションも積極的に展開することで、より幅広い層にアプローチし、従来にはなかった新しい出会いのスタイルを提供してまいります。

■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数