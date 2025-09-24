電動工具ブランド「AERO TOOLS」、10月1日から開催されるTOOL JAPANに初出展決定！超強力ブロワー最新モデル「MK-2」やブロワーシリーズを展示＆デモ実施

株式会社シェード

株式会社シェード（本社：東京都品川区、代表取締役：大野達朗）は、自社の電動工具ブランド「AERO TOOLS（エアロツールズ）」が、2025年10月1日（水）から幕張メッセで開催される日本最大級の工具・作業用品専門展示会「TOOL JAPAN（ツールジャパン）」に初出展することをお知らせいたします。

AERO TOOLSの出展は今回が初となり、最新モデル「MK-2」をはじめとする電動ブロワー各種に加え、バッテリーや充電器といったアクセサリーも展示いたします。また、会期中には来場者の方に実際の製品性能を体感していただけるデモンストレーションも特設ステージにて実施いたします。

AERO TOOLSのブロワーはYouTubeやSNSで高い注目度を誇っており、様々なインフルエンサー様にご紹介いただいて、関連動画の総再生回数は332万回を越えています。ぜひ実際に会場で手にとってお試しください。

■ 展示会出展概要

・イベント名：TOOL JAPAN（ツールジャパン）2025

・開催日程：2025年10月1日（水）～10月3日（金）10:00～17:00

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・出展小間番号：12-59（株式会社シェード／AERO TOOLSブース）

・入場方法：事前登録制（無料）

・登録URL（招待コード付き）：

https://www.jagri-global.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1475005002846897-LCG

■ AERO TOOLSとは

AERO TOOLS（エアロツールズ）は洗車時の拭き上げ作業やガレージのお掃除などに威力を発揮する「最強ブロワー」を中心にカー用品や電動工具を展開するシェードのブランドです。

日本企業の目線で、日本の市場に受け入れられることを第一に考えて製品開発を行い、製造工場との綿密なコミュニケーション、厳正な出荷前テストなどを通じて信頼性の高い製品をお届けするのはもとより、製品を手にしていただいたお客様とのコミュニケーションをより良い製品の開発に活かして、商品を手にとってくれる皆様に本当に喜んでいただけるようなものづくりを目指しています。

■ 出展予定製品一覧

AERO TOOLS MK-2AERO TOOLS MK-2

YouTubeやSNSで話題のMK-1が強度・安全性がアップして「MK-2」として登場！金属製のダクテッドファンと堅牢なボディで、洗車はもちろんのこと、プロの使用にも耐える品質を目指しました。

AERO TOOLS MK-1 PLUSAERO TOOLS MK-1 PLUS

直径64mmの大口径ファンが圧倒的なパワーを実現。MK-1に比べて風力は約1.2倍。車に積もった雪を飛ばすなど、とにかくハイパワーを必要とする作業にはこちらのモデルがおすすめです。

AERO TOOLS MK-1AERO TOOLS MK-1

YouTubeやSNSで話題のブロワーに日本の企業が改善を重ね、パワーと安定性を兼ね備えたエントリーモデル。洗車時に使えば超強力な風が水滴を一瞬で吹き飛ばしてくれるので、タオルでの拭き上げが不要になります。

■ 製品デモンストレーション開催概要

TOOL JAPANの会場内特設スペースにて、AERO TOOLS製品の使用感や風力、ノイズレベルなどをその場でご体験いただけるデモンストレーションを実施いたします。

・実施日時：2025年10月1日（水）13:30～14:00

・実施場所：幕張メッセ内 特設デモスペース

・実演内容：MKシリーズ各モデルの実動比較、作業シーン別の使い分け提案、質疑応答 ほか

製品の導入を検討されているご来場者様にとって貴重な体験機会となりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

■ ご来場の流れ・登録方法

TOOL JAPANは事前登録制となっております。下記URLより、株式会社シェードの招待コードを適用した専用フォームから無料でご登録いただけます。

来場登録はこちら(https://www.jagri-global.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1475005002846897-LCG)

当日はブース番号「12-59」のAERO TOOLSブースへぜひお立ち寄りください。

■ 会社概要

・会社名：株式会社シェード

・本社所在地：東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル8F

・代表者：大野達朗

・AERO TOOLSブランドサイト：https://aerotools.jp/

・コーポレートサイト：https://shade-inc.co.jp/