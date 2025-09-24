【再配達回避】必要な時だけセットする”折り畳み宅配ボックス” 省スペース＆簡単設置の置き配ニーズに応える便利アイテム

タンスのゲン株式会社不在時もスマートに荷物の受け取りが可能な『折り畳み宅配ボックス』

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は近年増えている宅配需要や再配達の課題に対応する置き配アイテムとして、置くだけで簡単に設置でき、使わないときは折り畳んで収納できる「折り畳み宅配ボックス」を発売したことをお知らせいたします。

近年、再配達によるドライバーの負担や配送に伴うCO2排出量の増加が社会課題として注目されています。特に共働き世帯や集合住宅にお住まいの方からは「不在が多く荷物を受け取れない」「玄関先に宅配ボックスを常設できるスペースがない」といった声も多く聞かれます。

タンスのゲンでは、こうしたニーズに応えるため、使わないときは折り畳んでコンパクトに収納でき、必要な時だけ手軽に設置できる「折り畳み宅配ボックス」を新たに開発しました。

これまでにも上投函型や据え置き型など多彩な宅配ボックスを展開してきましたが、今回の折り畳みモデルは「限られた玄関スペースでも置ける」「不在時だけ使いたい」というニーズにぴったりの新ラインナップとなります。

◇不在時の受け取りも安心！必要な時に広げて使える“折り畳み宅配ボックス”

必要な時に広げて設置可能な簡易宅配ボックス

従来の据え置き型宅配ボックスは地面にアンカーボルトを打ち込む必要のある製品もあり、賃貸住宅や常設が難しい住環境では導入のハードルが高いものでした。

本製品は箱を広げて置くだけで設置できるため、到着したその日からすぐにご利用いただけます。さらに、使用しないときは折り畳んで玄関の隙間に立てかけておけるため、省スペースでの保管が可能です。

集合住宅など常設しづらい住環境でも活用でき、外出や仕事で在宅時間が限られる共働き世帯でも手軽に荷物を受け取れる暮らしに寄り添ったアイテムです。

◇大容量75Lで中型から大型の荷物まで受け取り可能！

中型の段ボールも入る容量75Lサイズ収納できる段ボールサイズの目安一覧

本製品の容量は75Lあり、宅配便で一般的に使用される60～80サイズ程度の中型段ボールやゆうパック特大サイズといった大きな荷物にも対応可能です。再配達の依頼や荷物を受け取るために時間を気にする必要がなくなり、忙しい毎日でも荷物をスムーズに受け取ることができます。

◇南京錠をスムーズ施錠＆ラクラク開錠のリングプルタブ採用

施錠も開錠もスムーズにできるリングプルタブ採用

一般的な折り畳み宅配ボックスでは、ファスナーの穴が小さく、南京錠をかける際に施錠しにくいという声がありました。

本製品はファスナーの引き手を丸いリング状にした「リングプルタブ」を採用しています。南京錠を簡単に通せるため、素早く施錠でき、荷物の取り出しもスムーズに行えます。

荷物を受け取る利用者の方や配達員の方にとっても、より快適で便利な使い心地を実現しました。

◇印鑑や伝票をスマートに収納！配達員の方に安心の専用ポケット搭載

印鑑や伝票を収納できる内ポケット

本体内部には印鑑や伝票を入れられるポケットを備えています。外出前に印鑑と施錠前の南京錠をセットしておくだけで、不在時でも荷物を受け取ることができます。こうした仕組みによって再配達を減らし、配送の効率化や配達員の負担軽減にもつながります。

◇雨の日も安心、防水仕様＆わかりやすい入れ方案内付き

防水仕様で雨の日も安心宅配の方へ配慮した宅配ボックスの使用手順案内

生地は防水仕様で、雨の日でも荷物をしっかり守ります。玄関先に置きっぱなしでも中の荷物が濡れる心配がなく、食品や衣類の受け取りにも安心です。さらに宅配ボックスの施錠案内の表示が付いているので、初めての配達員の方でも迷わずご利用いただけます。

◇ワイヤーでしっかり固定、南京錠で安心施錠

本製品には設置時に使用するワイヤーを1本と施錠用の南京錠を2個付属しています。付属のワイヤーをドアノブや柱に固定し、南京錠で施錠することで荷物の盗難を防ぐことができます。



以下、設置手順をご説明いたします。

【設置手順】

（手順１.）本体に仕切板と底板を入れて、ボックスを作ります。

（手順２.）ワイヤーを玄関のドアノブや柱に取り付けます。

（手順３.）ファスナーのリングプルタブに南京錠とワイヤーを通します。

（手順４.）内ポケットに印鑑と開錠済みの南京錠を収納します。

◇販売情報

１.仕切板と底板をセットして組立２.ワイヤーをドアノブや柱に固定３.リングプルタブに南京錠＋ワイヤーを通す４.内ポケットに印鑑＆南京錠を収納

「折り畳み宅配ボックス」はやタンスのゲン本店、タンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱いを開始しております。価格や納期などの詳細は商品ページをご参照ください。



■『折り畳み宅配ボックス』販売ページ

▽楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/84300057/

▽タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/takuhai/products/84300057

▽タンスのゲンヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/84300057.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/334_1_17b5b6ebbafd9e3bb3971db0e7617c58.jpg?v=202509250456 ]