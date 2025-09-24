NIKKEI企業対抗カラオケ選手権　初代王者にWECARS

写真拡大 (全3枚)

株式会社　日本経済新聞社

日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：長谷部剛）は「歌」や「カラオケ」の力を通じて多様なバックグランドを持つ仲間たちをつなぎ、企業とビジネスパーソンを応援する「NIKKEI企業対抗カラオケ選手権supported by DAM」を開催しました。今年3月から5月にかけてエントリーを募り、101チームの中から予選を通過した10チームが9月20日(土)に日経ホール（東京・大手町）で開催された決勝大会に出場、審査員による審査を経て初代王者が決定しました。受賞チームは以下の通りです。




　


グランプリとなった「WECARS」

■グランプリ


WECARS「WECARS」（会社名/ チーム名　以下同）


■第2位（アサヒビール賞）


カンター・ジャパン「カンターMC」


■第3位（日本経済新聞社賞）


マクロミル「Azul e Branco」


■第一興商賞


PayPay銀行「歌好きの会」



【審査委員特別賞】


■亀田誠治賞


フマキラー「朝までふざけ隊」


■及川美紀賞


鈴与商事「鈴与商事 花の推薦組」


■蟹江憲治賞


PayPay銀行「歌好きの会」


■小澤杏子賞


日本マイクロソフト「This is Me」




10チームが決勝大会に出場した


【審査員】


亀田誠治氏（音楽プロデューサー・ベーシスト）


及川美紀氏（一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ理事）


蟹江憲史氏（慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授、慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ代表）


小澤杏子氏（丸井グループ元アドバイザー、ユーグレナ初代CFO）


【決勝大会MC】


カミナリ（お笑いコンビ）、榎戸教子（アナウンサー）


【特別協賛】


第一興商


【協賛】


アサヒビール、味の素、パンフォーユー


※企画詳細は「NIKKEI企業対抗カラオケ選手権」公式サイトで紹介しています。


https://karaoke.nikkei.co.jp/


※関連記事をNIKKEI BizGateでも配信しています。


https://bizgate.nikkei.com/


※決勝大会出場チーム紹介動画は日本経済新聞社YouTubeチャンネルでご覧いただけます。


https://www.youtube.com/watch?v=NMaWGY74lFs


※決勝大会の模様は10月中旬の日本経済新聞朝刊広告特集および日本経済新聞社YouTubeチャンネルで掲載する予定です。