NIKKEI企業対抗カラオケ選手権 初代王者にWECARS
日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：長谷部剛）は「歌」や「カラオケ」の力を通じて多様なバックグランドを持つ仲間たちをつなぎ、企業とビジネスパーソンを応援する「NIKKEI企業対抗カラオケ選手権supported by DAM」を開催しました。今年3月から5月にかけてエントリーを募り、101チームの中から予選を通過した10チームが9月20日(土)に日経ホール（東京・大手町）で開催された決勝大会に出場、審査員による審査を経て初代王者が決定しました。受賞チームは以下の通りです。
グランプリとなった「WECARS」
■グランプリ
WECARS「WECARS」（会社名/ チーム名 以下同）
■第2位（アサヒビール賞）
カンター・ジャパン「カンターMC」
■第3位（日本経済新聞社賞）
マクロミル「Azul e Branco」
■第一興商賞
PayPay銀行「歌好きの会」
【審査委員特別賞】
■亀田誠治賞
フマキラー「朝までふざけ隊」
■及川美紀賞
鈴与商事「鈴与商事 花の推薦組」
■蟹江憲治賞
PayPay銀行「歌好きの会」
■小澤杏子賞
日本マイクロソフト「This is Me」
10チームが決勝大会に出場した
【審査員】
亀田誠治氏（音楽プロデューサー・ベーシスト）
及川美紀氏（一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ理事）
蟹江憲史氏（慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授、慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ代表）
小澤杏子氏（丸井グループ元アドバイザー、ユーグレナ初代CFO）
【決勝大会MC】
カミナリ（お笑いコンビ）、榎戸教子（アナウンサー）
【特別協賛】
第一興商
【協賛】
アサヒビール、味の素、パンフォーユー
※企画詳細は「NIKKEI企業対抗カラオケ選手権」公式サイトで紹介しています。
https://karaoke.nikkei.co.jp/
※関連記事をNIKKEI BizGateでも配信しています。
https://bizgate.nikkei.com/
※決勝大会出場チーム紹介動画は日本経済新聞社YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=NMaWGY74lFs
※決勝大会の模様は10月中旬の日本経済新聞朝刊広告特集および日本経済新聞社YouTubeチャンネルで掲載する予定です。