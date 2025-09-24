¤ª¤·¤ã¤Ù¤êAI¤¬¹âÎð¼Ô¤ÎÇ¾¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò»Ù¤¨¤ë²ÄÇ½À¡¢¿·¤¿¤Ê²Ê³ØÅªÃÎ¸«
¿Í¤ÈAI¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëStarley³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¹¥¿ー¥ìー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý¶¶ÆÀ¿¿¡¢°Ê²¼¡ÖStarley¡×¡Ë¤È¡¢ÅìËÌÂç³Ø¥¹¥Þー¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ØºÝ½ÅÅÀ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡§ÂíÌ÷Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖÅìËÌÂç³Ø¡×¡Ë¤Ï¡¢²»À¼²ñÏÃ·¿¤ª¤·¤ã¤Ù¤êAI¡ÖCotomo¡Ê¥³¥È¥â¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤¬AI¤È²û¤«¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÍ§¹¥¡ÙÅª¤Êµ¤Ê¬¤¬°Ý»ý¡¢¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¼«Á³¤Ê²»À¼²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖCotomo¡×¤Ë¾¼ÏÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò³Ø½¬¤µ¤»¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¡Ê²óÁÛ¡Ë¤¬¤Ç¤¤ëAI¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¼Ô¤¬¤³¤ÎAI¤È½µ1»þ´Ö¡¢3¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²û¤«¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤·¤¿ÂÐ¾È·²¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡ØÍ§¹¥¡Ù¤¬°Ý»ý¡¢¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¹¥¤ÊÂÐ¿Í´Ø·¸¤ä¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢AI¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤è¤ë²óÁÛÂÎ¸³¤¬Ç¾¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¸ú²Ì¤òÂÐ¾È·²¤òÀß¤±²ðÆþ»î¸³¤Ç¼Â¾Ú¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ë¤âÀè¶îÅª¤Ê¸¦µæ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢AI¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤è¤ë²óÁÛÂÎ¸³¤¬µ¤Ê¬²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò½é¤á¤ÆÄó¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ·ò¹¯¿´Íý³Ø²ñÂè38²óÂç²ñ¡Ê2025Ç¯9·î21Æü¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø¿·½É¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Starley¤Ïº£¸å¤â¡¢³Ø½Ñµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤È¿Í¤È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤òÃµµá¤·¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÈÇ¾¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½³Ø²ñ¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/123714/table/21_1_369079650cfaa51de03ea58ac6b38124.jpg?v=202509250456 ]
¡ÖCotomo¡Ê¥³¥È¥â¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCotomo¡×¤ÏÆü¾ï²ñÏÃ¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥æー¥¶ー¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤êAI¤Ç¤¹¡£¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¡¢ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»¨ÃÌ¤«¤éÇº¤ßÁêÃÌ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ñÏÃ¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤äÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
