¥¤¥Ç¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É¡¢¥ê¥È¥Ñ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¤³¤³¤ä¤Í¤ó¡×¤Ë¤ªÀÊ¥È¥Ã¥È¤¯¤ó¤òÆ³Æþ¡¢ÅöÆü¡¦ÃÄÂÎÍ½Ìó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Í½Ìóµ¡²ñ¤ÎºÇÂç²½¤Ë´óÍ¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ç¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇðÅÄ ¹¯Íº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥È¥Ñ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Åª±© ¹°À²¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¤³¤³¤ä¤Í¤ó¡×Á´28Å¹ÊÞ¤Ë¡¢¥ª¥¦¥ó¥ÉÍ½Ìó¤ä¥µ¥¤¥È¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î¼ÂÁõ¤¬¤Ç¤¤ëÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ªÀÊ¥È¥Ã¥È¤¯¤ó¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Ï¤³¤³¤ä¤Í¤ó¡×¤Ï¡¢´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë29Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾É÷¡¦µþÅÔÉ÷¡¦¹ÅçÉ÷¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤òÄó¶¡¤·¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤«¤é³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¤³¤³¤ä¤Í¤ó¡×¤Î28Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Í½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ªÀÊ¥È¥Ã¥È¤¯¤ó¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ³ÆÅ¹ÊÞ¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤¬ËÜÉô¤«¤é¸¡ÃÎ¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·
- Â¨Í½Ìó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º
- ¥Ú¥¤¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÍ½Ìó¼ê¿ôÎÁ¤¬¿ó¤à
2¡¥Æ³Æþ¤Î¸ú²Ì
¤ªÀÊ¥È¥Ã¥È¤¯¤ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ç¤Ë²¼µ¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ºß¸ËÀßÄê¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ÎÍ½ÌóºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÆüÍ½Ìó¤äÃÄÂÎÍ½Ìó¤Î³ÍÆÀ¿ôÁý²Ã
- ´ÉÍý²èÌÌ¾å¤ÇÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ËÜÉô¤Ç¤â¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë
- LINE¤äGoogle¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾å¤Ë¸ø¼°Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤òÀßÃÖ¤·¥ª¥¦¥ó¥ÉÍ½Ìó¤ÎÈæÎ¨¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÞÂÎÍ½Ìó°ÍÂ¸¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼ê¿ôÎÁºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
3¡¥º£¸å¤ÎÆ°¤
º£²ó¤Î¤ªÀÊ¥È¥Ã¥È¤¯¤óÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¨Í½Ìó¤äÃÄÂÎÍ½Ìó¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¡¢¥ª¥¦¥ó¥ÉÍ½Ìó³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿Í½Ìó¥Çー¥¿¤äÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÍ½ÌóÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±¿±ÄÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤êÊØÍø¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÍ½Ìó´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
Í½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à -¤ªÀÊ¥È¥Ã¥È¤¯¤ó-
¤ªÀÊ¥È¥Ã¥È¤¯¤ó¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Í½Ìó¡¦ÇÛÀÊ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥È¥³¥ó¥È¥íー¥éーµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¥í¥°¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¥áÇÞÂÎ¤äGoogle¡¢LINE¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ーµ¯ÅÀ¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤âÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤Ê¤É¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CRMµ¡Ç½¤ä»öÁ°·èºÑ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡¢POSÏ¢·È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÇä¾å¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤Ê¤Éµ¨Àá¶ÈÂÖ¤äÊ£¿ôµòÅÀÅ¸³«¤Ë¤âºÇÅ¬²½¡£
AIÉûÅ¹Ä¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤«¤é¥Çー¥¿³èÍÑ¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¼«Æ°²½¤·¡¢³°¿©»º¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¶ÈÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¤³¤³¤ä¤Í¤ó
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¤³¤³¤ä¤Í¤ó¤Ï¡¢´ØÀ¾É÷¤ÎÀÎ²û¤«¤·¤¤¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µþÉ÷¤â¤ó¤¸¤ã¡¦Å´ÈÄ¾Æ¤¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤«¤é³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¡¢»Å»öÃç´Ö¤Ç¤â¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´ÈÄ¤ò°Ï¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä¡¢¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢´ØÀ¾¤ÎÊ´¤â¤óÊ¸²½¤òµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥È¥Ñ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡³µÍ×
¾Î¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥È¥Ñ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿·Ä®6ÃúÌÜ477ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Åª±© ¹°À²
ÀßÎ©¡§1977Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÂðÇÛ»ö¶È¡¢³°¿©»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ URL¡§https://www.litopacorp.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ç¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É¡¡³µÍ×
¡ÖÅ¹ÊÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢³°¿©¤Î£Ä£Ø²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°û¿©Å¹¥ªー¥Êー¤¬ËÜ¶È¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢°û¿©ÆÃ²½¤ÎBPaa£Ó´ë¶È¤È¤·¤Æ°û¿©Å¹ÆÃ²½·¿¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Äー¥ëGATE¥·¥êー¥º¡¢ÇÞÂÎÊÔ½¸¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤äMEO¡¢SEO¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥´¥¯¤¤¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¿Í¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ë¤è¤ëBPaaS¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¥×¥í¥»¥¹¤Î´ÄÊÑ²½¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤³°¿©»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ç¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-8-10 ¥ªー¥¯¥é¥ä¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÇðÅÄ ¹¯Íº
ÀßÎ©¡§2012Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ICT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢WEB¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://www.idearecord.co.jp/
¥¤¥Ç¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É¤ÎBPaaS¤È¤Ï
BPaaS¤Ï¡¢SaaS¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î±¿ÍÑÂå¹Ô¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ç¥¢¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÊÂ¤Ó¤Ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬GATE¥·¥êー¥º¤ò¶î»È¤·¤Æ°û¿©Å¹¶ÈÌ³¤òÂå¹Ô¤·¡¢Å¹ÊÞ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÇä¾å¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GATE¥·¥êー¥º¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://gate-series.com/)