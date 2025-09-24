【京都府】「京都スマートシティエキスポ2025」来場者受付中！　～新たなイノベーションを目指すスマートシティに関する国内最大級の国際イベントを今年も10月２日、３日にけいはんな学研都市で開催！～

京都府昨年度の様子昨年度の様子

今年は「けいはんな万博2025」のグランドフィナーレを飾るイベントとして、地域DXやデジタルツイン、暮らしへのAIoT活用、次世代モビリティ、サイバーセキュリティから脱炭素など最新技術の展示はもちろん、大阪関西万博「いのちの未来パビリオン」プロデューサーの石黒 浩氏 をはじめ、未来都市のキーパーソンによる講演、世界各国の行政機関やスタートアップが取り組む先進的な連携事業の紹介など、未来のまちづくりの”ヒント”が、学研都市に大集合！

１ 日 時

令和7年10月2日(木)・3日(金)

２ 会 場

けいはんなオープンイノベーションセンター

(京都府木津川市木津川台9 丁目6 番地 /相楽郡精華町精華台7丁目5番地1)

※ＪＲ「祝園」、近鉄「新祝園」「学研奈良登美ヶ丘」から無料シャトルバス運行

３ 内 容

２日間で延べ１万人以上が参加する、スマートシティをテーマにした日本最大級の講演・展示・交流イベントとして、2014年から毎年開催。国内外のスマートシティやフードテックに関する最新技術やサービス 展示、社会課題解決の事例紹介やセミナー、スタートアップ企業によるピッチなど、新たな社会課題解決やビジネス創出の場づくりを目指します。

詳細情報や来場登録はホームページから

⇒https://smartcity.kyoto/expo2025/

◆講演・セッション

けいはんな学研都市にゆかりのある豪華ゲストの登壇や、スマートシティの未来を牽引する国内外の企業や自治体のトップランナーによる約４０の講演・セッションで、最先端のスマート技術やサービス地域課題の解決に向けた先進事例の紹介など、最新情報を収集できます！

◆企業・団体展示

AI、サイバーセキュリティ、モビリティなど様々な分野の展示の他、国際パビリオン、新モビリティの試乗体験コーナーなども充実！テーマ別にブースを巡る「課題別ブースツアー」も実施！

【併催】

〇京都フードテックエキスポ2025

京都の農業生産や食文化、京野菜に代表される食材と、食に関連する最先端技術の融合を目指す展示会。長い歴史とともに培われた京都の食品加工技術、気候変動への対応や農林水産業のスマート化と国内外の食に関する最先端技術を紹介。

【連携イベント】

けいはんな学研都市をより深く知る連携イベントも同時開催

・ATRオープンハウス 10月2日(木)・3日(金) https://www.atr.jp/expo

・けいはんなR＆Dフェア 10月4日(土) https://www.keihanna-fair.jp/

・けいはんなオープンラボ10月2日(木)～4日(土) https://openlab-techtour.com/

【お問い合わせ先】

京都スマートシティエキスポ2025運営事務局（サクラインターナショナル内）

TEL: 050-5804-1338 E-Mail: ksce2025@sakurain.co.jp